Οικονομία

Κλείσιμο με άνοδο 1,15% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά την ισχυρή χθεσινή υποχώρηση.

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ήπια, εν αναμονή των σημερινών αποτελεσμάτων της Nvidia, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον κίνδυνο «φούσκας» στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, της Πειραιώς, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.035,57 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,15%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 247,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.367.120 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 1,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+3,69%), της Πειραιώς (+3,33%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,74%), της Motor Oil (+2,51%), των ΕΛΠΕ (+2,29%) και της Aegean Airlines (+1,97%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,28%) και της Elvalhalcor (-1,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Intralot διακινώντας 12.080.965 και 10.848.810 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 42,57 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,77 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 75 μετοχές, 39 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Trek Development (+23,26%) και Δρομέας (+6,40%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-8,15%) και Μουζάκης (-5,83%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,2500 +0,98%

ΚΥΠΡΟΥ:8,0800 +1,76%

METLEN:42,2000 +3,69%

OPTIMA:7,9000 +0,64%

ΤΙΤΑΝ: 43,2500 +0,70%

ALPHA BANK: 3,5200 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 13,4600 +1,97%

VIOHALCO: 9,9800 +0,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,0400 +2,74%

ΔΑΑ:10,0000 +0,20%

ΔΕΗ: 16,9600 +1,56%

COCA COLA HBC:41,0000 -0,24%

ΕΛΠΕ: 8,2750 +2,29%

ELVALHALCOR: 3,1500 -1,87%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,8000 +1,51%

ΕΥΔΑΠ: 7,0000 +1,01%

EUROBANK: 3,3500 +0,90%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0500 +0,86%

MOTOR OIL: 28,6000 +2,51%

JUMBO: 27,3600 +0,22%

ΟΛΠ:40,0000 -3,38%

ΟΠΑΠ: 17,2000 +0,58%

ΟΤΕ: 16,7000 -0,24%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8820 +3,33%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2200 αμετάβλητη

