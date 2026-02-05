Κλαδέματα στα Χανιά την Παρασκευή και το Σάββατο

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026 από τις 08:00, έχουν προγραμματιστεί εργασίες -κλαδέματα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Το Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026 από τις 08:00 κλαδέματα θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Σταυρού, στην οδό Σπύρου Λέρα, και στον οικισμό Βαρδιάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σε περίπτωση, που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες (π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών), θα προγραμματιστούν για την επόμενη ημέρα ή τις αμέσως επόμενες»