Κλαδέματα δέντρων τη Δευτέρα στα Χανιά

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων,

ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κλαδέματος στις οδούς Κ.Χιωτάκη και Αρχοντάκη.

Το κλάδεμα των δέντρων θα πραγματοποιηθεί εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Έως το πέρας των εργασιών και για λόγους ασφαλείας θα γίνεται παρεμπόδιση ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων.

Λόγω των εργασιών παρακαλούνται οι πολίτες να μη σταθμεύσουν τα οχήματά τους στις συγκεκριμένες οδούς, να μην προσεγγίζουν τον χώρο των εργασιών κλαδέματος, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους.