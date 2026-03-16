Κλαδέματα δέντρων στη Σούδα και στα Χανιά

Εργασίες κλαδέματος θα πραγματοποιούνται από τις 8 το πρωί της Δευτέρας στη Σούδα. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, τα κλαδέματα θα γίνουν στην κεντρική Πλατεία Σούδας και

στο πάρκο Αγίου Νεκταρίου κάτω Σούδας.

Αντίστοιχες εργασίες θα γίνουν την ίδια μέρα και στα Χανιά στη γεφυροπλάστιγγα (Βολουδάκηδων, Αποκορώνου, Ν. Πλαστήρα)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και για λόγους ασφάλειας θα απαιτείται ολιγόωρη παρεμπόδιση ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά περίπτωση.