Κλαδέματα δέντρων σήμερα στα Χανιά

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι

σήμερα από τις 08.30, έχουν προγραμματιστεί εργασίες – κλαδέματα στα παρακάτω σημεία:

1) Οδός Μάρκου Μπότσαρη 94

2) Οδός Μανουσογιαννάκηδων (στο ύψος του Φράγκικου Νεκροταφείου).

Σε περίπτωση, που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών, θα

πραγματοποιηθούν τις αμέσως επόμενες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και για λόγους ασφάλειας θα απαιτείται ολιγόωρη

παρεμπόδιση ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά περίπτωση.