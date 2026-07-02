Κλαδέματα δέντρων σήμερα στα Χανιά

Εργασίες κλαδέματος έχει προγραμματίσει ο Δήμος Χανίων για σήμερα, Πέμπτη, από τις 8 το πρωί, στις οδούς Γενεράλη και Παπαδοπέτρων, στο πάρκο Βουτσαδάκη στις Κορακιές και στην περιοχή Κροκοκεφάλα στον Παζινό. Εφόσον οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν, θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.