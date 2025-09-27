menu
23.4 C
Chania
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

ΚΚΕ Λασιθίου: Χιλιάδες αγροτεμάχια στη Σητεία ως… ιδιοκτησία Αποκεντρωμένης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Να δώσει άμεσα λύση η κυβέρνηση για τα χιλιάδες αγροτεμάχια εντός του Δήμου Σητείας που εμφανίζονται ιδιοκτησία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ζητά το ΚΚΕ Λασιθίθου, μέσω σχετικής ανακοίνωσης:

Όπως αναφέρει αναλυτικά:

«Δικαιολογημένα ανάστατοι και εξοργισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες χιλιάδων (πάνω από 11.500) αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός του Δήμου Σητείας και μαθαίνουν ότι οι εκτάσεις τους είναι δηλωμένες -αλήθεια, πως;- ως ιδιοκτησίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Πολλές από αυτές έχουν χαρακτηριστεί δασικές ενώ υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, άλλες δηλώνονται στις αιτήσεις αγροτικής ενίσχυσης, άλλες μισθώνονται ως βοσκοτόπια σε κτηνοτρόφους, ενώ σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ιδιοκτησίες που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που πλήρωσαν πρόσφατα εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ για να τις δηλώσουν στο κτηματολόγιο.
Από τι φαίνεται αυτό το σκάνδαλο είναι συνέχεια άλλων, αφού καταγγελίες που γίνονται αυτό το διάστημα αναφέρουν ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από την περίφημη «τεχνική λύση» στις δηλώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με αγροτεμάχια της Σητείας που «δανείστηκαν» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αποδεικνύοντας ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο.
Αυτή η εξέλιξη, αντικειμενικά, οδηγεί στην εμπορευματοποίηση της γης και την παράδοση της σε μεγάλους ενεργειακούς και τουριστικούς μονοπωλιακούς ομίλους που έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή, παρακάμπτοντας το «αγκάθι» του μικρού κλήρου και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Κρήτη.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δοθούν από την κυβέρνηση ΑΜΕΣΑ απαντήσεις και βεβαίως λύση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που επηρεάζει το εισόδημα χιλιάδων ιδιοκτητών αγροτεμαχίων και βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum