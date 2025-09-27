ΚΚΕ Λασιθίου: Χιλιάδες αγροτεμάχια στη Σητεία ως… ιδιοκτησία Αποκεντρωμένης

Να δώσει άμεσα λύση η κυβέρνηση για τα χιλιάδες αγροτεμάχια εντός του Δήμου Σητείας που εμφανίζονται ιδιοκτησία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ζητά το ΚΚΕ Λασιθίθου, μέσω σχετικής ανακοίνωσης:

Όπως αναφέρει αναλυτικά:

«Δικαιολογημένα ανάστατοι και εξοργισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες χιλιάδων (πάνω από 11.500) αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός του Δήμου Σητείας και μαθαίνουν ότι οι εκτάσεις τους είναι δηλωμένες -αλήθεια, πως;- ως ιδιοκτησίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Πολλές από αυτές έχουν χαρακτηριστεί δασικές ενώ υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, άλλες δηλώνονται στις αιτήσεις αγροτικής ενίσχυσης, άλλες μισθώνονται ως βοσκοτόπια σε κτηνοτρόφους, ενώ σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ιδιοκτησίες που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που πλήρωσαν πρόσφατα εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ για να τις δηλώσουν στο κτηματολόγιο.

Από τι φαίνεται αυτό το σκάνδαλο είναι συνέχεια άλλων, αφού καταγγελίες που γίνονται αυτό το διάστημα αναφέρουν ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από την περίφημη «τεχνική λύση» στις δηλώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με αγροτεμάχια της Σητείας που «δανείστηκαν» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αποδεικνύοντας ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο.

Αυτή η εξέλιξη, αντικειμενικά, οδηγεί στην εμπορευματοποίηση της γης και την παράδοση της σε μεγάλους ενεργειακούς και τουριστικούς μονοπωλιακούς ομίλους που έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή, παρακάμπτοντας το «αγκάθι» του μικρού κλήρου και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Κρήτη.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δοθούν από την κυβέρνηση ΑΜΕΣΑ απαντήσεις και βεβαίως λύση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που επηρεάζει το εισόδημα χιλιάδων ιδιοκτητών αγροτεμαχίων και βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων».