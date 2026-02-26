ΚΚΕ Χανίων: Τιμή στους 200 της Καισαριανής

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ και τα ΤΣ Χανίων και Σπουδάζουσας της ΚΝΕ οργανώνουν πολιτική εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 7μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Μάλεμε στον Πλατανιά. Θα μιλήσει ο Γιώργος Κορναράκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή μάς έχουν συγκλονίσει βαθιά. Απέδειξαν αυτό που όλος ο ελληνικός λαός ήδη γνώριζε: Οι 200 ήρωες, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, στάθηκαν όρθιοι, αγέρωχοι απέναντι στον θάνατο. Η παλικαρίσια στάση που έδειξαν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα προέρχεται από τα ανώτερα ιδανικά που εκπροσωπούσαν και υπερασπίζονταν. Πάλευαν για τη λευτεριά της πατρίδας μας, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Απέδειξαν ότι το φως του αγώνα θα νικά πάντα το σκοτάδι του άδικου.

Αισθανόμαστε υπερηφάνεια για τη στάση των συντρόφων μας και διεκδικούμε αυτά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα να επιστραφούν εκεί που ανήκουν: στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του δήμου Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ, ανοιχτά και προσιτά στον λαό και τη νεολαία.

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, σε όλο τον χανιώτικο λαό και τη νεολαία να συμμετέχουν μαζικά στην εκδήλωση, να πρωτοστατήσουν στη διάδοση της ιστορικής αλήθειας.

Καλούμε σε πλατιά οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ, ώστε να ενισχυθεί η πρωτοβουλία της ΚΟΑ του ΚΚΕ για την αποκατάσταση του μνημείου των 200, που καταστράφηκε από φασιστοειδή.

Διδασκόμαστε και εμπνεόμαστε από τη θυσία των 200 ηρώων, συνεχίζουμε ακόμα πιο μαχητικά στον δρόμο που χάραξαν, στον δρόμο της ανατροπής του εκμεταλλευτικού συστήματος, για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού».

Στην εκδήλωση θα τιμηθούν οι τρεις Χανιώτες εκτελεσθέντες, Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης από τον Πλατανιά Κυδωνίας, ο Παναγιώτης Κορναράκης ή Κορνάρος από το Σφακοπηγάδι Κισσάμου και ο Νίκος Μαριακάκης από την πόλη των Χανίων.