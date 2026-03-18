Κιβωτός του Κόσμου: Διακοπή της δίκης του π. Αντώνιου για τις 7 Μαΐου

Για τις 7 Μαΐου διεκόπη η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου του πατέρα Αντώνιου, ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος δύο ανηλίκων.

Οπως μετέδωσε το ertnews, ο κατηγορούμενος Αντώνιος Παπανικολάου, αντιμετωπίζει το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, που αφορά:

έναν ανήλικο κάτω των 14 ετών

έναν δεύτερο που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη

Οι κατηγορίες βασίζονται σε καταγγελίες των δύο αγοριών, τα οποία φιλοξενούνταν σε δομές της οργάνωσης κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Το αίτημα αναβολής και η αντίδραση του κατηγορουμένου

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλε αίτημα αναβολής, επικαλούμενη κώλυμα συνηγόρου. Το αίτημα απορρίφθηκε από το δικαστήριο, παρά την επιμονή της πλευράς των καταγγελλόντων, ενώ η υπεράσπιση εξέφρασε την αντίθεσή της.

Ο πατέρας Αντώνιος, απευθυνόμενος στο δικαστήριο, δήλωσε: «Επιθυμώ να δικαστώ. Έχω κουραστεί πολύ με αυτήν την κατάσταση και σας παρακαλώ να αρχίσουμε».

Τα καταγγελλόμενα περιστατικά

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει οι δύο καταγγέλλοντες στις αρχές:

Για τον έναν, τα περιστατικά φέρονται να εκτυλίχθηκαν από Σεπτέμβριο 2020 έως Αύγουστο 2022, όταν είχε ήδη συμπληρώσει τα 14 έτη.

Για τον δεύτερο, τα καταγγελλόμενα περιστατικά αφορούν το καλοκαίρι του 2022, όταν ήταν 13 ετών.

Οι δύο νεαροί βρίσκονται στο δικαστήριο ως υποστήριξη της κατηγορίας.

Ορισμός πραγματογνώμονα

Το δικαστήριο, μετά την κλήρωση των ενόρκων, προχώρησε στον ορισμό ψυχιάτρου – πραγματογνώμονα, προκειμένου να εξετάσει τον πρώτο μάρτυρα – παθόντα και να αξιολογήσει εάν είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο.

Προηγούμενη καταδίκη

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας Αντώνιος έχει πρόσφατα καταδικαστεί σε άλλη υπόθεση που αφορά καταγγελίες για σωματικές τιμωρίες και κακοποιητικές πρακτικές σε βάρος ανηλίκων που φιλοξενούνταν στην Κιβωτός του Κόσμου.