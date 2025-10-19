Βιότοπος – περιγραφή

Η λατινική ονοµασία του βοτάνου είναι Hedera helix L. (Χέδερα η έλιξ). Είναι πολυετές φυτό που µπορούµε να συναντήσουµε παντού. Στην πόλη, σε δάση στους βράχους, σε τοίχους. Στη χώρα µας τον συναντούµε µε τις ονοµασίες Κισσός, Μπρουνοβαλιά (Πήλιο), Μπρουσκέλι (Βόλο), Κίσνερας (Κέρκυρα), Κλείδωνας (Κυνουρία).

1 από 4

Είναι αειθαλές, ξυλώδες, αναρριχώµενο, το οποίο µερικές φορές φτάνει τα 20 µέτρα. Οι πλαγιοφυείς ρίζες του, έχουν σχήµα γάντζου και του επιτρέπουν να προσκολλάται σε οποιοδήποτε υπόστρωµα. Στο έδαφος, σε τοίχους και σε δέντρα. Τα φύλλα του είναι δερµατώδη, γυαλιστερά µε 3-5 λοβούς. Έχουν χρώµα σκούρο πράσινο στην πάνω επιφάνεια και ωχρό πράσινο στην κάτω, ενώ ο βλαστός του είναι χνουδωτός. Το φυτό είναι ερµαφρόδιτο και επικονιάζεται από τις µέλισσες. Τα άνθη του είναι µικρά σε πρασινοκίτρινο χρώµα και εµφανίζονται το φθινόπωρο. Στη συνέχεια ακολουθούν οι µικροί µαύροι στρογγυλοί και ζουµεροί καρποί που ωριµάζουν τον χειµώνα. Ο Κισσός φτάνει τα 100 χρόνια και υπολογίζεται ότι η ύπαρξή του ανέρχεται σε περισσότερα από 60 εκατοµµύρια χρόνια.

Ιστορικά στοιχεία

Ο Κισσός όπως αναφέρει η µυθολογία εθεωρείτο σύµβολο αθανασίας, ήταν αφιερωµένος στον ∆ιόνυσο και ονοµαζόταν «∆ιονύσιον». Οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι προλάµβανε τις δηλητηριάσεις. Στεφάνι ανθέων Κισσού χρησιµοποιούσαν στους γάµους στην αρχαία Ελλάδα, ως σύµβολο πίστης. Αυτό καταργήθηκε στη συνέχεια από την Χριστιανική εκκλησία. Στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσε επίσης µαζί µε την άµπελο, σύµβολα µέθης. Πίστευα ν ότι το στεφάνι του κισσού στο κεφάλι ανακουφίζει τον µεθυσµένο από τον πονοκέφαλο. Ο ∆ιοσκουρίδης θεωρούσε τον Κισσό πανάκεια για την αντιµετώπιση των πληγών µε πύον.

Παλιότερα χρησιµοποιούσαν τα φύλλα και τους καρπούς για την ελονοσία, ως αντισυλληπτικό και αντιπηκτικό. Σε παθήσεις του αναπνευστικού, η χρήση πολύ µικρής ποσότητας σε ένα λίτρο νερού, θεωρούσαν ότι είχε θετικά αποτελέσµατα.

Οι λαϊκοί θεραπευτές θεωρούσαν ότι ήταν αποτελεσµατικό για την θεραπεία των εντέρων, τη δυσεντερία, τα εγκαύµατα, τον όζαινα, τη χρόνια ρινίτιδα, τα µικρά έλκη, την κασίδα, την ερυσίπελα και τις δερµατικές παθήσεις. Στα χωριά χρησιµοποιούσαν τα φύλλα του Κισσού ως γάζα για τις πληγές.

Στην Κρήτη το βότανο ονοµάζεται και Ακισσός. Το αφέψηµα των φύλλων το χρησιµοποιούσαν για λούσιµο των µαλλιών σε όσους έπασχαν από υποχονδρία. Το χρησιµοποιούσαν επίσης για το ξέπλυµα των µαύρων γιλέκων των ανδρών και των µαύρων γυναικείων φορεµάτων. Τα φύλλα τα χρησιµοποιούσαν ως κατάπλασµα σε καϋµαθιές (εγκαύµατα). Τα κοπάνιζαν σε χαβάνι και τα επέθεταν µαζί µε το ζουµί.

Συστατικά-χαρακτήρας

Τα φύλλα του φυτού περιέχουν µία σαπωνίνη, το χαιρεκοσίδιο. Περιέχει επίσης χεδεραγενίνη, ρητίνη, κόµµι, αιθέρια έλαια και ένα οξύ. Η γεύση τους είναι πικρή, άνοστη και φέρνει ναυτία.

Άνθιση – χρησιµοποιούµενα µέρη – συλλογή

Ο Κισσός ανθίζει Σεπτέµβριο και Οκτώβριο. Συλλέγεται Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιµοποιούνται το στέλεχος, ο κορµός, τα νεαρά φύλλα, η ράγες (σπάνια πλέον) και η γόµα που τρέχει από τον κορµό.

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις

Υπάρχουν σήµερα καταγεγραµµένα 300 περίπου είδη Κισσού µε παρεµφερείς θεραπευτικές ιδιότητες.

Ο Κισσός έχει διεγερτικές, εµµηναγωγές και διαλυτικές ιδιότητες. Εσωτερικά, για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιµοποιείται για την ποδάγρα, ρευµατικούς πόνους, κοκίτη, λαρυγγίτιδα και βρογχίτιδα. Υπό µορφή τσαγιών χρησιµοποιείται ως δυναµωτικό της καρδιάς και σαν µέσο για την αποβολή των φλεµάτων και των υγρών από τους πνεύµονες, στους χρόνιους ερεθισµούς του αναπνευστικού συστήµατος και ενάντια στα παράσιτα.

Η εξωτερική του χρήση σε καταπλάσµατα (µόνο τα φύλλα) είναι πολύ θετική σε µία σειρά από παθήσεις και θεωρείται από τα καλύτερα βότανα. Τα νεαρά φύλλα του Κισσού λοιπόν µπορούν να έχουν θετικά αποτελέσµατα και δρουν τονωτικά, αντιπυρετικά και εφιδρωτικά. Ρυθµίζουν την περίοδο και επαναφέρουν στην αρχική τους κατάσταση ιστούς που προσβλήθηκαν από έλκη, οιδήµατα και όγκους. Επιπλέον είναι παυσίπονα για τους ρευµατισµούς και τους πόνους. Τα νωπά φύλλα είναι επίσης αντινευραλγικά, αποσυµορητικά και κατά της κυτταρίτιδας. Μπορούν να συµβάλουν στην απώλεια λίπους και να βελτιώσουν έτσι την εµφάνιση του σώµατος.

Σήµερα ο Κισσός χρησιµοποιείται στην οµοιοπαθητική, σε βάµµα εναντίον της ρινίτιδας, του ραχιτισµού και του καταρράκτη.

Παρασκευή και δοσολογία

Όπως αναφέραµε κύρια το βότανο το χρησιµοποιούµε εξωτερικά υπό µορφή καταπλασµάτων. Αυτά φτιάχνονται κοπανίζοντας φύλλα και καρπούς. Για εγκαύµατα το κατάπλασµα γίνεται µε βρασµένα φύλλα του φυτού.

Προφυλάξεις

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουµε είναι ότι η χρήση του Κισσού εσωτερικά χρειάζεται προσοχή. Αν και τα φύλλα τρώγονται ατιµώρητα από διάφορα θηλαστικά χωρίς εµφανείς επιβλαβείς αντιδράσεις, σε µεγάλες δόσεις το βότανο είναι δηλητηριώδες και προκαλεί εµετό.

Τα φύλλα και οι καρποί περιέχουν ένα σαπωνικό γλυκερίδιο την εντερατκενίνη η οποία αν καταποθεί µπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές δυσκολίες και κώµα. Νευρικές διαταραχές και µηνιγγίτιδα είναι επίσης πιθανές σε υπερδοσολογία.

Η ράγα του Κισσού είναι τοξική και ερεθιστική του δέρµατος στο οποίο δηµιουργεί φλύκταινες για τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται σπανιότατα. Ο χυµός µπορεί να προκαλέσει δερµατίτιδα µε φουσκάλες και φλεγµονή. Αυτό οφείλεται προφανώς στην παρουσία ενώσεων πολυακετυλενίου.

Υ.Σ. Όλα τα προηγούµενα άρθρα της στήλης µπορούµε να τα βρούµε στη διεύθυνση www.herb.gr.

Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει οποιαδήποτε θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τόπου µας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή έχει κάποιο ερώτηµα µπορεί να το απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skouvatsos11@gmail.com