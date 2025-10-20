Κίσσαμος: Το κάστανο έχει την τιμητική του και φέτος – Γιορτινό τριήμερο

Ένα γεμάτο τριήμερο εκδηλώσεων, δράσεων και γιορτών θα περιλαμβάνει η Γιορτή Κάστανου που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕ Ιναχωρίου στις 24, 25 & 26 Οκτωβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 19:00 ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΛΑΤΟΥΣ

19.00 «Δημιουργικές συνταγές με κάστανα » Παρουσίαση Κουφός Γιάννης Σεφ με ομάδα μαγείρων.

21.00 « Έντεχνη- λαϊκή βραδιά με το μουσικό σχήμα της Θεανώς Χαιρετάκη

Τη συνοδεύουν: Βάμβακάς Λευτέρης (μπουζούκι) Παπαϊωάννου Μίλτος( φωνή- πλήκτρα)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 19:00 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ

19:00 « Έκθεση φωτογραφίας» με θέμα το κάστανο και τα καστανοχώρια της ΔΕ Ιναχωρίου. Φώτο: Γιώργος Γεωργιλάκης

21:00 « Λαϊκή βραδιά » με τον Κωνσταντίνο Κανδήρο τον συνοδεύουν : Νίκος Χότζας (τύμπανα) Νίκος Κατσανέβας (πλήκτρα) Αλεξανδρος Ζάνζας (μπουζούκι)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 11.30 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΟΥΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ

11.30 Χαιρετισμοί

Ριζίτικο τραγούδι από το Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαμος»

Θεατρικό Δρώμενο από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Έλους

13.00 Ολοήμερο παραδοσιακό γλέντι με τον Νίκο Ζωιδακη και το συγκρότημά του

Χορεύουν:

Όμιλος Βρακοφόρων Κισσάμου,

Σύλλογος Κρητικών Χορών «Η ΚΙΣΣΑΜΟΣ»

Θα λειτουργήσει Υπαίθρια Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και θα προσφερθούν ψητά κάστανα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Σε συνεργασία: Κοινότητα Έλους , Κοινότητα Βλάτους, Πολιτιστικός Σύλλογος Έλους- Λίμνης- Λούχι « Η Αναγέννηση», Πολιτιστικός Σύλλογος Βλάτους « Νέοι Ορίζοντες»

Συμμετέχει: Αναπτυξιακή Εταιρεία ” Εννιά Χωριά Α. Ε.