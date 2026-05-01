Κίσσαμος: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έκδοση ψηφίσματος στήριξης εργαζομένων ΕΣΠΑ στις κοινωνικές δομές των Δήμων Χανίων, η επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2026, καθώς και η έγκριση δράσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για την «Ανανέωση έργου πρώιμης ανίχνευσης αναπτυξιακών διαταραχών».

Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κισσάμου, την τροποποίηση του προϋπολογισμού, αιτήματα πολιτών για έργα υποδομών, όπως η ανάπλαση παραλιακού μετώπου και η επιτάχυνση εργασιών οπτικών ινών, καθώς και η υδροδότηση νέας ξενοδοχειακής μονάδας.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης πρόταση για ψήφισμα κατά της επιβολής διοδίων στον νέο ΒΟΑΚ και η λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης ανάπλασης δημοτικού δρόμου στην περιοχή Κορφαλώνα.