Κίσσαμος: Προς… Φθινόπωρο η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου

■ Μετά το “σαφάρι” για εύρεση επιβλέποντα µηχανικού

Για το Φθινόπωρο του 2026 µετατίθεται η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Κισσάµου (οδός Σκαλίδη), αφού µόλις αυτές τις ηµέρες λύνεται το θέµα της επίβλεψης του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης καθώς ο ∆ήµος δεν διαθέτει Tεχνική Yπηρεσία.

Η χρόνια έλλειψη µηχανικών στον ∆ήµο Κισσάµου έχει ως αποτέλεσµα το έργο που θα µπορούσε να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο να µετατεθεί για τον Οκτώβριο το πιθανότερο. Σηµειώνεται πως το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτείται µε το ποσό των 800.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

«Η σύµβαση κατασκευής τους έργου έχει υπογραφεί από το ∆εκέµβριο και από τότε ψάχνουµε να βρούµε υπηρεσία µε επιβλέποντα µηχανικό! Έχουµε κάνει αλληλογραφία µε Περιφέρεια, ∆ήµο Χανίων και µετά από πολύ προσπάθεια δέχθηκε η Περιφέρεια να αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών» δηλώνει στα “Χ.ν.” η γενική γραµµατέας του ∆ήµου κ. Πόπη Καπετανάκη.

Για την επίβλεψη των εργασιών απαιτείται πολιτικός µηχανικός ή αρχιτέκτονας και µηχανικός υπεύθυνος για τα ηλεκτροµηχανολογικά. Η τεχνική υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων θα αναλάβει την επίβλεψη του έργου. «Υπολογίζουµε ότι η σύµβαση θα υπογραφεί µέχρι τον Μάιο και θα µπορεί να ξεκινήσει το έργο. Επειδή όµως παράλληλα ξεκινάει και η τουριστική περίοδος και δεν είναι σωστό να γίνεται το έργο και παράλληλα να έχουµε τους επισκέπτες στο κέντρο της Κισσάµου, έχουµε δυνατότητα 9µηνης παράτασης από το Σεπτέµβριο που ολοκληρώνεται η σύµβαση µε τον εργολάβο, εποµένως το έργο καλώς εχόντων τω πραγµάτων πηγαίνει για Οκτώβριο. Είµαστε σε συνεννόηση µε τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας και παράλληλα τυχεροί που έχουµε ένα πολύ καλό εργολάβο που µας έχει δεσµευτεί θα ολοκληρώσει τις εργασίες του εντός των χρονοδιαγραµµάτων» τονίζει η κ. Καπετανάκη.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;

Στα πλαίσια της µελέτης προβλέπεται στην περιοχή παρέµβασης που θα είναι η οδός Σκαλίδη, κεντρικός πυρήνας της Κισσάµου. Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται:

• Η οδός Σκαλίδη θα µετατραπεί σε “ ήπιας κυκλοφορίας” µε δυνατότητα των κατοίκων να παρκάρουν σε επιµέρους σηµεία και όχι ανεξέλεγκτα όπως σήµερα.

• Η τροφοδότηση των καταστηµάτων θα γίνεται από τους παράλληλους δρόµους στην Σκαλίδη.

• Έχουν αποτυπωθεί όλες οι όψεις των κτηρίων µε χρωµατικές προτάσεις που χρησιµοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και βασίζονται στην κατηγοριοποίηση των κτηρίων ανάλογα µε το χρόνο κατασκευής τους κα.

• Η διαµόρφωση του δρόµου θα είναι τέτοια µε αλλαγές της πορείας ώστε να µειώνεται η ταχύτητα των οχηµάτων και ο θόρυβος.

• Πρόταση ώστε στο επόµενο στάδιο τα καταστήµατα να χρησιµοποιούν αισθητικά κοινές ταµπέλες, τέντες κα.

Για το δεύτερο µέλος των εργασιών ανάπλασης που αφορά την πλατεία Τζανακάκη, (Αρχαιολογικό Μουσείου) η γ.γ. του ∆ήµου τονίζει πως ο δρόµος είναι ακόµα µακρύς καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν οι µελέτες εφαρµογής, να βγει ο προϋπολογισµός και µετά να αναζητηθεί χρηµατοδότηση µε την Περιφέρεια να έχει δηλώσει την πρόθεση να στηρίξει το έργο.

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΖΗΤΗΜΑ Η ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αυτή τη στιγµή η σύσταση τεχνικής υπηρεσίας για το ∆ήµο Κισσάµου είναι µείζον ζήτηµα καθώς µε την αλλαγή της νοµοθεσίας από το 2023 ο ∆ήµος Χανίων (ως ο ∆ήµος που απορρόφησε την Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων και Κοινοτήτων) δεν είναι υποχρεωµένος να “καλύψει” τεχνικά τους µικρότερους δήµους που δεν έχουν τεχνική υπηρεσία.

«Ο δήµος Κισσάµου ουδέποτε είχε τεχνική υπηρεσία µε επάρκεια, έχουµε µια και µόνο µηχανικό και ένα τµήµα που στον οργανισµό εµφανίζεται µε αρµοδιότητες για τα τεχνικά έργα, την ύδρευση, την άρδευση και το πράσινο. Αυτό µε το νέο οργανισµό θα αλλάξει καθώς θα ξεχωρίσουµε τις αρµοδιότητες, αλλά και πάλι δεν θα έχουµε τεχνική υπηρεσία επάρκεια» εξηγεί η κ. Καπετανάκη προσθέτοντας πως η µια µηχανικός που έχει ο ∆ήµος « δεν έχει δικαίωµα θεώρησης, υπογραφής. Μπορεί να υπογράψει µόνο ως “συντάξας” ακόµα και οι 3 εξωτερικοί συνεργάτες µηχανικοί που έχουµε υπογράφουν ως “συντάξαντες”. Αν παίρναµε µηχανικούς συµβασιούχους µέσω της ∆ΕΠΑΝ, του “∆αιδάλου” ή άλλης Αναπτυξιακής Εταιρείας πάλι θα είχαν δικαίωµα υπογραφής ως “συντάξαντες” όχι θεώρησης µελετών, να κάνουν επίβλεψη ! Και πάλι δηλαδή θα έπρεπε να υπογράψει µια άλλη τεχνική υπηρεσία και να κάνουµε διαδηµοτική σύµβαση µε άλλο ∆ήµο ή διαβαθµική σύµβαση µε την Περιφέρεια.»

Από τη στιγµή που ο ∆ήµος δεν έχει µόνιµους µηχανικούς ώστε να αποκτήσει και τεχνική υπηρεσία που να έχει επάρκεια δεν είναι σε θέση να υλοποιεί ούτε τις βασικές εργασίες.

Συµβάσεις µε τον ΟΑΚ

Προκειµένου να προχωρήσει κάποια µικρότερα έργα ο ∆ήµος Κισσάµου έχει υπογράψει σύµβαση µε τον ΟΑΚ, ώστε ο Οργανισµός να αναλάβει την επίβλεψη µε µηχανικό του τον παρακάτω 4 έργων αλλά και την εκπόνηση µιας µελέτης.

• Κατασκευή γηπέδου 5Χ5, εντός σχεδίου πόλης ύψους 218.200 ευρώ

• Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων 74.400 ευρώ.

• Έργο αποκατάστασης ζηµιών και υποσκαφών στο παραλιακό µέτωπο 73.217 ευρώ.

• ∆απάνες κατεδάφισης πρώην κοινοτικό γραφείο στο Βουλγάρο 37.200 .

Επίσης, µια µελέτη για τη βελτίωση οδού σύνδεσης Χρυσοσκαλίτισσας έως λιµενίσκο Σταυρού ύψους 16.014 ευρώ.