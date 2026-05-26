Κίσσαμος: Ο τσακωμός έφερε σύλληψη για οπλοκατοχή

Συνελήφθη χθες (25.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 60χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ «από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 60χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (1) πιστόλι με γεμιστήρα, (182) φυσίγγια, (1) πιστόλι φωτοβολίδων, (1) κυνηγετικό όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου»