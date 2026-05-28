menu
25 C
Chania
Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κίσσαμος: Ενημέρωση για την εκ περιτροπής στάθμευση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης της κυκλοφορίας, της ασφαλούς διέλευσης οχημάτων και την ορθή εφαρμογή του μέτρου της εκ περιτροπής στάθμευσης κατά μήκος του κεντρικού δρόμου της πόλης, έχουν τοποθετηθεί κώνοι κυκλοφορίας, προκειμένου να υποδεικνύεται με σαφήνεια η πλευρά του δρόμου όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση κάθε μήνα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συγκεκριμένα, η στάθμευση των οχημάτων επιτρέπεται εναλλάξ ανά μήνα στη μία πλευρά του δρόμου, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πινακίδες και τους κώνους κυκλοφορίας, ενώ με την έναρξη κάθε νέου μήνα, η επιτρεπόμενη πλευρά στάθμευσης θα μεταφέρεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.
Επισημαίνεται ότι το μέτρο θα επεκταθεί σταδιακά σε όλο το μήκος του κεντρικού δρόμου, καθώς αναμένεται η παραλαβή και τοποθέτηση νέων κώνων κυκλοφορίας και επιπλέον σήμανσης, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τη σήμανση ώστε να διευκολύνεται η ομαλή κυκλοφορία.
Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά όλους τους δημότες που συνεργάζονται και τηρούν το σύστημα εκ περιτροπής στάθμευσης, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συμβάλλοντας στην ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της περιοχής μας.
Η συνεργασία και η κατανόηση όλων αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια πιο λειτουργική και ασφαλή καθημερινότητα για κατοίκους και επισκέπτες».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum