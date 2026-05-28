Κίσσαμος: Ενημέρωση για την εκ περιτροπής στάθμευση

Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης της κυκλοφορίας, της ασφαλούς διέλευσης οχημάτων και την ορθή εφαρμογή του μέτρου της εκ περιτροπής στάθμευσης κατά μήκος του κεντρικού δρόμου της πόλης, έχουν τοποθετηθεί κώνοι κυκλοφορίας, προκειμένου να υποδεικνύεται με σαφήνεια η πλευρά του δρόμου όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση κάθε μήνα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συγκεκριμένα, η στάθμευση των οχημάτων επιτρέπεται εναλλάξ ανά μήνα στη μία πλευρά του δρόμου, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πινακίδες και τους κώνους κυκλοφορίας, ενώ με την έναρξη κάθε νέου μήνα, η επιτρεπόμενη πλευρά στάθμευσης θα μεταφέρεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο θα επεκταθεί σταδιακά σε όλο το μήκος του κεντρικού δρόμου, καθώς αναμένεται η παραλαβή και τοποθέτηση νέων κώνων κυκλοφορίας και επιπλέον σήμανσης, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τη σήμανση ώστε να διευκολύνεται η ομαλή κυκλοφορία.

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά όλους τους δημότες που συνεργάζονται και τηρούν το σύστημα εκ περιτροπής στάθμευσης, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συμβάλλοντας στην ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της περιοχής μας.

Η συνεργασία και η κατανόηση όλων αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια πιο λειτουργική και ασφαλή καθημερινότητα για κατοίκους και επισκέπτες».