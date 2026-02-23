Κίσσαμος: Εγκαύματα σε 15χρονη από αφρούς στο καρναβάλι!

Εκτεταμένα εγκαύματα στους κερατοειδείς χιτώνες των δύο ματιών υπέστη μια 15χρονη, όταν άτομο της πέταξε στο πρόσωπο αφρούς κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού στην Κίσσαμο.

Η 15χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Κισσάμου, έπειτα σε ιδιώτη οφθαλμίατρο, ενώ τα ξημερώματα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων καθώς οι πόνοι ήταν αφόρητοι! Μάλιστα δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό με προβλήματα στα μάτια από αφρούς καθώς σημειώθηκαν και άλλοι τραυματισμοί το Σαββατοκύριακο που χρειάστηκε επίσης να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες.

Όπως σημείωσε η μητέρα της 15χρονης «τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι με κλειστά μάτια, σε σκοτεινό περιβάλλον, με έντονη φωτοφοβία και πόνο. Δεν θα πάει ούτε στο σχολείο ούτε στις δραστηριότητές της. Η καθημερινότητά της διακόπτεται απότομα για κάτι που παρουσιάζεται ως “αθώα διασκέδαση”. Το μπουκάλι του αφρού γράφει απλώς ότι σε περίπτωση επαφής με τα μάτια να ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Καμία προειδοποίηση για τον κίνδυνο σοβαρού χημικού εγκαύματος. Καμία σαφής επισήμανση ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κερατοειδή. Αν έχετε παιδιά, μιλήστε τους. Αν είστε γονείς, απαιτήστε σαφή σήμανση και έλεγχο. Αν διοργανώνετε εκδηλώσεις, αναλάβετε ευθύνη. Γιατί όπως αποδείχτηκε, λίγα λεπτά «πλάκας» μπορεί να αφήσουν πραγματική βλάβη.

Δεν θα σχολιάσω εκτενώς τη συγκεκριμένη γιορτή, με την οποία είμαι εξαρχής αντίθετη. Άνθρωποι με καλυμμένα πρόσωπα να επιδίδονται σε κάθε μορφής κατάχρηση και ανώριμη συμπεριφορά στο όνομα της παράδοσης. Κάθε γιορτή, κάθε πλαίσιο χρειάζεται όρια και κανόνες. Και όταν πρόκειται για παιδιά, χρειάζεται ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστική Προστασία.

Πέρυσι τέτοια μέρα είχαμε ξανά σοβαρά περιστατικά στην πόλη μας. Η μνήμη μας όμως φαίνεται να είναι κοντή. Ας σταθούμε επιτέλους σοβαρά ώστε να μη ζούμε κάθε χρόνο τα ίδια. Οι μελλοντικοί διοργανωτές τέτοιων εκδηλώσεων οφείλουν να απαγορεύσουν τους αφρούς και να θέσουν ξεκάθαρο πλαίσιο. Δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα ο τραυματισμός παιδιών στο όνομα της διασκέδασης».