Κίσσαμος: Αυξημένη προσέλευση στο παζάρι – Για τελευταία χρονιά στην οδό Σκαλίδη

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται κάθε χρόνο στο παζάρι της Κισσάμου, το οποίο ίσως να έγινε για τελευταία φορά στην οδό Σκαλίδη. Και αυτό διότι ο δρόμος θα διαμορφωθεί ως ανοιχτό κέντρο εμπορίου (open mall), οπότε εφόσον το έργο ολοκληρωθεί έως το 2027, το παζάρι θα μεταφερθεί σε άλλο σημείο.

1 από 13

Χθες, το παζάρι ξεκίνησε γύρω στις 11 το πρωί με την προσέλευση να αυξάνεται συνεχώς. Κατά μήκος του δρόμου είχαν διαμορφωθεί περίπου 20 πάγκοι με προϊόντα. Και φέτος συμμετείχαν σχολεία της περιοχής αλλά και το ΚΚΕ με δικό του πάγκο.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κισσάμου, Βαγγέλης Χουδαλάκης, σημείωσε ότι το παζάρι αποτελεί το επίσημο άνοιγμα της καλοκαιρινής περιόδου, σημειώνοντας την αυξημένη προσέλευση επισκεπτών παρά τη στασιμότητα στον αριθμό των εμπορικών πάγκων. Λόγω του πένθιμου χαρακτήρα των ημερών, το παζάρι διατηρεί έναν σεμνό τόνο χωρίς μουσική, επικεντρωμένο στην παράδοση και τα τοπικά προϊόντα. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για την καθυστέρηση των έργων ανάπλασης στην περιοχή, τα οποία αναβλήθηκαν για το επόμενο φθινόπωρο ώστε να μην επηρεαστεί η καλοκαιρινή σεζόν.

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» ο κ. Χουδαλάκης σημείωσε ότι το παζάρι διοργανώνεται τα τελευταία 13 χρόνια. Το θεωρούμε και σαν άνοιγμα της καλοκαιρινής περιόδου. Πάγκους έχουμε αρκετούς με προϊόντα νηστήσιμα και πασχαλινά αλλά και δώρα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «υπάρχει μία στασιμότητα όσον αφορά τους διαθέσιμους πάγκους. Δηλαδή καταφέρνουμε και φτάνουμε σε ένα νούμερο περίπου γύρω στους 20 πάγκους κάθε χρόνο. Εκτός από τα μαγαζιά που ανοίγουν έτσι και αλλιώς. Από κόσμο είμαστε κάθε χρόνο και καλύτερα».

Αναφερόμενος στο θέμα του mall ο κ. Χουδαλάκης σημείωσε ότι τα έργα «έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Τώρα έχουμε κάποιες δεσμεύσεις ότι θα ξεκινήσουν το επόμενο φθινόπωρο για να μην χαθεί και η σεζόν για τους επαγγελματίες. Ευελπιστώ ότι το έργο μέχρι του χρόνου τον Μάιο θα έχει τελειώσει. Ετσι, του χρόνου, μετά την ανάπλαση, δεν θα γίνει το παζάρι εδώ. Θα φροντίσουμε να γίνει το παζάρι κάπου αλλού, μπορεί να γίνει σε κάποιο παραπλήσιο δρόμο. Θα τα σκεφτούμε και εμείς αναλόγως και θα πράξουμε».