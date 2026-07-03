Κίσσαμος: Αναβάθμιση τουριστικής προβολής

Ο Δήμος Κισσάμου προχωρά στην αναβάθμιση του προγράμματος Discover Kissamos, υλοποιώντας μια σύγχρονη ψηφιακή στρατηγική που ενισχύει την τουριστική προβολή της περιοχής και αναβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών.

Βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η δημιουργία της νέας εφαρμογής Discover Kissamos για κινητές συσκευές, η οποία θα λειτουργεί ως ολοκληρωμένος ψηφιακός τουριστικός οδηγός με πληροφορίες για παραλίες, αξιοθέατα, διαδρομές, δραστηριότητες, γαστρονομία, καταλύματα και μετακινήσεις. Η εφαρμογή θα διαθέτει διαδραστικό χάρτη, πολυγλωσσική υποστήριξη, δυνατότητα offline χρήσης και ενημερωμένο ημερολόγιο εκδηλώσεων.

Παράλληλα, ανανεώνεται πλήρως η επίσημη τουριστική ιστοσελίδα Discover Kissamos, με νέο σχεδιασμό, εμπλουτισμένο περιεχόμενο, σύγχρονες λειτουργίες και βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO).

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί επίσης νέος έντυπος τουριστικός χάρτης με QR Codes, που θα συνδέει τους επισκέπτες με το ψηφιακό περιεχόμενο της εφαρμογής και της ιστοσελίδας, ενώ θα διανέμεται σε ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις και σημεία ενημέρωσης επισκεπτών.

Η πρωτοβουλία συμπληρώνεται από στοχευμένες δράσεις προβολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα, τουριστικές πλατφόρμες και συνεργασίες με επαγγελματίες του κλάδου.

Με την αναβάθμιση του Discover Kissamos, ο Δήμος Κισσάμου επενδύει σε ένα σύγχρονο και «έξυπνο» μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που αναδεικνύει τον φυσικό πλούτο, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία της περιοχής, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Κισσάμου.