Κίσσαμος: Αιτήσεις για νέες εγγραφές σε ΚΔΑΠ

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο Πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2025-2026 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2021-2027 .»

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι δεν έχουν λάβει voucher από την πρώτη πρόσκληση. Στην πρόσκληση αυτή είναι αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια από 35.000 έως 44.000 ευρώ

Θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση για voucher μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025, ώρα 15:00.

https://eetaa.gr

Απαραίτητη είναι

• χρήση των κωδικών Taxisnet και η συναίνεση και των δύο γονέων.

Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα (ΑΜΚΑ, εισοδήματα κλπ). Οι Δομές του Δήμου Κισσάμου ανήκουν στην κατηγορία Α2 και δέχονται προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών.

Πιθανά να απαιτηθεί να αναρτηθούν*εφόσον δεν αντληθούν αυτόματα) :

• το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 2025 (από Δήμο, ΚΕΠ ή gov.gr)

• ΑΜΚΑ παιδιών ( βεβαίωση ΑΜΚΑ από ΚΕΠ, ή Ε1 2025 ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.)

• Πιστοποιητικό/ ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί)

• Φορολογική δήλωση 2025, E-mail, κινητό τηλέφωνο

Πληροφορίες:

1. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 210-5214600, 213-1320600

Τεχνική υποστήριξη e-mail : helpdesk@eetaa.gr

2. Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κισσάμου: 28223-40239.

Email: koinpaideia@gmail.com, mkoufaki@kissamos.gr»