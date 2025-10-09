Κίσσαμος: Αγιασμός στην έδρα του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Αγιασμός πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στην νέα έδρα του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Κισσάμου, στην Ηρώων Πολυτεχνείου 96, (Βίλα Ξαγοράρη). Η τελετή σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου κύκλου για τις Δομές Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, στοχεύοντας όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της περιοχής.

Ειδικότερα, σημειώνεται πως «την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Κισσάμου, κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, ο οποίος, στον χαιρετισμό του, επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την ιδιαίτερη σημασία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως βασικού πυλώνα της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής. Ο κ. Μυλωνάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους εργαζόμενους του προγράμματος για την προσήλωση και την επαγγελματική τους επάρκεια, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος μέσω των κοινωνικών του υπηρεσιών, πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Κοινότητας, Κινητή Μονάδα Κέντρου Κοινότητας επιδιώκει να στηρίζει τους δημότες μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Πόπη Καπετανάκη, η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κα Μαρία Κωνσταντουδάκη, η Υπεύθυνη του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας κα Μαρία Κουφάκη καθώς εργαζόμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Κισσάμου συγκροτούν ένα δυναμικά εξελισσόμενο πλέγμα υποστήριξης, που έχει ως στόχο την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης μέσα από την ενδυνάμωση ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δήμος Κισσάμου

Βοήθεια στο σπίτι

Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 96

Τηλ.: 6930076428

Email: bspiti@kissamos.gr

Ιστότοπος: www.kissamos.gr».