Κήρυγμα μητροπολίτου Κορέας στην Ι.Μ. Χρυσοπηγής (video)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα παρουσία αρκετών πιστών τελέστηκε χθες Κυριακή το πρωί η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής της ιστορικής Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορέας και Εξάρχου Ιαπωνίας κ. Αμβροσίου.

Ο Σεβασμιώτατος μετέφερε τις ευχές και τις πατρικές ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ενώ αναφέρθηκε με συγκίνηση στον αείμνηστο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κυρό Δαμασκηνό, ζητώντας τις προσευχές του «άνωθεν» για την Εκκλησία της Κρήτης.

Στο κήρυγμα του τόνισε ότι «η Ορθοδοξία είναι οικουμενική και ανήκει σε όλο τον κόσμο»,

καλώντας τους πιστούς να δουν την πίστη ως θησαυρό που είναι.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ αναφέρθηκε στο πολύπλευρο έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κορέα και την Ιαπωνία: Επτά Ενορίες, δύο Μονές, ένα εκδοτικό οίκο, κατασκηνώσεις νέων και περισσότερους από 4.000 βαπτισμένους πιστούς. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη να μεταφερθεί το αναστάσιμο μήνυμα της Ορθοδοξίας σε κοινωνίες όπου η έλλειψη νοήματος ζωής οδηγεί σε αυτοκτονίες.

«Η ζωή είναι Ανάσταση συνεχίζεται αιώνια στην αγκαλιά του Θεού» υπογράμμισε, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας προς όλους.