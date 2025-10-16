Κινητοποίηση για την ψυχική υγεία στο Ηράκλειο

Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ σε κινητοποίηση την Παρασκευή 17/10 9:00 το πρωί έξω απο την αίθουσα Ανδρόγεω, το ΔΣ της Ένωσης Γονέων Ν. Ηρακλείου γνωστοποίησε τη συμμετοχή του.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η κινητοποίηση γίνεται με αφορμή την παγκρήτια ημερίδα ψυχικής υγείας στην οποία θα παραβρεθεί ο υφυπουργός υγείας Δ. Βαρτζόπουλος.

Θεωρούμε αναγκαία την παρουσία όλων μας για να εκφράσουμε την αντίθεση μας για την διαρκή υποβάθμιση του συστήματος υγείας και στο νόμο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

Ζητάμε:

– σοβαρή ενίσχυση όλων των δομών που σχετίζονται με την υγεία.

– ενίσχυση των υποστελεχώμενων κλινικών ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής ΠΑΓΝΗ

-ενίσχυση με όλο το απαραίτητο προσωπικό στο Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. (πρώην Ιατροπαιδαγωγικό)

– επανασύσταση του ΚΕΘΕΑ και των «στεγνών» προγραμμάτων απεξάρτησης

– χρηματοδότηση της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας».