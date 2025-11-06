menu
Κινητοποίηση για την οδική ασφάλεια στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Επισκοπής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε κινητοποίηση στον ΒΟΑΚ προχωρούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου οι κάτοικοι της Επισκοπής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι κάτοικοι της Επισκοπής και των γύρω οικισμών, σε συνέχεια των ενεργειών και
αιτημάτων προς τις αρμόδιες αρχές για τη δημιουργία ισόπεδου κυκλικού κόμβου,
των παράλληλων βοηθητικών δρόμων και ασφαλών στάσεων λεωφορείου, στη
διασταύρωση της Επισκοπής, ενημερώνουμε ότι, ελλείψει ουσιαστικής
ανταπόκρισης, προχωρούμε σε δυναμική κινητοποίηση, με ολιγόωρο κλείσιμο του
ΒΟΑΚ στο ύψος της διασταύρωσης της Επισκοπής την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα
11:00 π.μ..
Η απόφαση μας αυτή δεν αποτελεί πράξη αντίδρασης, αλλά είναι αποτέλεσμα
αγωνίας και ευθύνης απέναντι στη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Δεν
μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε έναν δρόμο όπου η επικινδυνότητα είναι
καθημερινή πραγματικότητα. Η καθυστέρηση λήψης ουσιαστικών μέτρων
ασφαλείας και η χρόνια αδιαφορία της πολιτείας, δημιουργούν συνθήκες που
θυμίζει σε όλους μας την ολιγωρία που οδήγησε στα τραγικά γεγονότα των Τεμπών.
Δεν θέλουμε να βιώσουμε και εδώ παρόμοια φαινόμενα, ούτε να φτάσουμε στο
σημείο να στήσουμε ‘’Μνημείο Αγνώστου Οδηγού’’ για να θυμόμαστε όσα
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
Η κινητοποίηση αυτή δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά υπέρ της ασφάλειας
όλων μας. Ζητούμε την κατανόηση των συμπολιτών μας για την προσωρινή
ταλαιπωρία που ίσως προκύψει και καλούμε όλους- πολίτες, φορείς και αρχές- να
σταθούν αρωγοί στην κοινή μας προσπάθεια και να στηρίξουν αυτόν τον δίκαιο
αγώνα.
Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας, δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα και
το δικαίωμα αυτό το διεκδικούμε με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα.
Οι Αιρετοί που εκπροσωπούν τους δημότες των δημοτ. Ενοτήτων
Λαππαίων, Νικ. Φωκά δήμου Ρεθύμνου και Ασή Γωνιάς δήμου Αποκορώνου»

