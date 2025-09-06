Κινητοποίηση για τα Τέμπη και στα Χανιά

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Σύλλογος “Γειτονιά Αη Γιάννη” γνωστοποίησε πως θα συμμετάσχει στην σημερινή συγκέντρωση για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο ενετικό λιμάνι στο Γιαλί Τζαμισί. Παράλληλα, ο σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, σε μια δράση που αναμένεται να λάβει χώρα σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα.