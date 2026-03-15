Κινητοποίηση για πυρκαγιά στη Βιάννο

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, στο χωριό Άγιος Βασίλειος του Δήμου Βιάννου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η φωτιά έκαιγε σε χορτολιβαδική έκταση σε μία αρκετά δύσβατη περιοχή του Δήμου Βιάννου ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά 11 άντρες της Πυροσβεστικής με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ για την κατάσβεση.Αργότερα προστέθηκε ακόμα ένα όχημα με 3 άνδρες και μία δεύτερη ομάδα της ΕΜΟΔΕ.