Κινητοποίηση φοιτητών του Πολυτεχνείου για τις κάρτες μετακίνησης

Δεύτερο μήνα χωρίς κάρτα μεταφορών συμπληρώνουν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, που το μεσημέρι της Πέμπτης συγκεντρώθηκαν έξω από την Π.Ε. Χανίων.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται καθώς ακόμα δεν έχει εγκριθεί η έκδοση κάρτας μεταφορών, με αποτέλεσμα να πληρώνουν ακριβότερα τις μετακινήσεις τους. Επεσήμαναν μάλιστα ότι παρότι πριν από ένα μήνα σε ανάλογη διαμαρτυρία στην Π.Ε. Χανίων τούς είχαν υποσχεθεί ότι το αίτημα τους θα επιλυθεί άμεσα, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μέλη του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης, του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και του Συλλόγου Εστίας.