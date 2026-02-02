Κινητοποίηση φοιτητών στην Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης αύριο Τρίτης στις 12:30 απευθύνει το Δ.Σ. του Φ.Σ. Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «Δε φτάνει που ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πολιτική της υποχρηματοδότησης της κυβέρνησης, η οποία δημιουργεί τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές των εστιών μας, στη συντήρηση και επισκευή τους! Δε φτάνει που δίνουμε μάχη εν μέσω εξεταστικής για να πάρουμε το πτυχίο μας, υπό τον φόβο των διαγραφών! Οι εστιακοί φοιτητές αναγκαζόμαστε με ευθύνη της κυβέρνησης και των διοικήσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης να αντιμετωπίζουμε και κυριολεκτικά την παράνοια εδώ και μήνες!

Από τις 3 Αυγούστου, 5 φοιτητές των εστιών εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα δωμάτια τους , γιατί κρίνονται ως μη δικαιούχοι με βάση τον άδικο εσωτερικό κανονισμό! Πρόκειται για φοιτητές που δουλεύουν από το πρώτο έτος για να τα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στο κόστος σπουδών που ξεπερνάει τα 1000 ευρώ το μήνα! Που παρά τα σοβαρά οικογενειακά και άλλα προβλήματα δεν εγκαταλείπουν τις σπουδές τους! Που τους μένουν ελάχιστα μαθήματα για να τις ολοκληρώσουν.

Τον Νοέμβριο οι διοικήσεις του Πολυτεχνείου απειλούν τους εστιακούς φοιτητές με πειθαρχικές διώξεις! Κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεων του συλλόγου μας, της αλληλεγγύης από τους Φοιτητικούς συλλόγους όλης τα χώρας, τις επιστολές διαμαρτυρίας προς το υπουργείο και την κυβέρνηση, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου προχωρά σε δημόσια δήλωση ότι «δεν συντρέχει λόγος για πειθαρχικές κυρώσεις»!

Και σήμερα, κυριολεκτικά λίγες μέρες μετά, γίνεται κλήτευση στους συμφοιτητές μας για ακρόαση στην πρυτανεία, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης από τα δωμάτιά τους!

Είναι ντροπή και αίσχος! Πρόκειται για στάση προκλητική την ώρα που υπάρχουν κενά δωμάτια στις εστίες! Την ώρα που δωμάτια των εστιών αξιοποιούνται με ενοίκιο για εμπορική χρήση! Πρόκειται για αντιπαιδαγωγική απόφαση την ώρα που είναι σε εξέλιξη η εξεταστική, ενώ τους υπολείπονται ελάχιστα μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους! Πρόκειται για ενέργεια που εκθέτει τις ίδιες τις πρυτανικές αρχές οι οποίες δια στόματος πρύτανη πριν λίγες μέρες δεσμεύτηκαν δημόσια ότι το θέμα που δημιουργήθηκε έχει τελειώσει!

Κυβέρνηση, υπουργείο Παιδείας προχωρούν σε πρωτοφανείς αποφάσεις εις βάρος των φοιτητών και των δικαιωμάτων τους! Είναι αποφασισμένοι γιατί θέλουν να εμπορευματοποιήσουν ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στις σπουδές! Αλλά και να ξεμπερδεύουν με όποιον σηκώνει και διεκδικεί κυριολεκτικά το αυτονόητο: Να μένει στην εστία του και να διαβάζει για να ολοκληρώσει τις σπουδές του! Αυτό είναι το έγκλημα με το οποίο οι 5 φοιτητές του συλλόγου μας απειλούνται με αποβολή από την εστία!

Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους! Όλους τους φοιτητικούς συλλόγους του Πολυτεχνείου αλλά και της χώρας να πάρουν αποφάσεις αλληλεγγύης προς τους συμφοιτητές και το σύλλογο μας!

Καλούμε όλες και όλους σε κινητοποίηση στη σύγκλητο της πρυτανείας, Τρίτη 3/2, στις 12:30!

Δεν κάνουμε βήμα πίσω, δεν τα παρατάμε εμείς που αγαπάμε τις σπουδές μας και το αντικείμενο μας!

Κάτω τα χέρια από τους 5 συμφοιτητές μας!»