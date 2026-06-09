Κινητοποίηση ενάντια στα πειθαρχικά σήμερα στο Πολυτεχνείο

Σε κινητοποίηση σήµερα το πρωί στο κτ. Επιστηµών (ΗΜΜΥ) στο Πολυτεχνείο Κρήτης καλούν φοιτητές, αντιδρώντας στην πειθαρχική ακρόαση την οποία έχουν κληθεί συµφοιτητές τους.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των φοιτητικών Συλλόγων σε συνέντευξη Τύπου την περασµένη εβδοµάδα, σήµερα «θα πραγµατοποιηθεί το πρώτο φοιτητοδικειο µε το «αδίκηµα» να αφορά την απόπειρα ενηµέρωσης την ώρα του διαλείµµατος από εκλεγµένους συνδικαλιστές . Η ενηµέρωση αφορούσε τα Τέµπη και την επέτειο δύο χρόνων από το δυστύχηµα».

Οι φοιτητές θεωρούν πως «το ότι 4 εκλεγµένοι συνδικαλιστές του ΦΣ ΗΜΜΥ που θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουµένου είναι µια ακόµη ακραία περίπτωση αυταρχισµού στο ελληνικό πανεπιστήµιο».

Τη στήριξή του στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και στην κινητοποίηση που έχουν προγραµµατίσει για σήµερα εκφράζει µε ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νοµού Χανίων.

Όπως αναφέρει, οι φοιτητές βρίσκονται αντιµέτωποι µε πειθαρχικές διαδικασίες εξαιτίας της συνδικαλιστικής και αγωνιστικής τους δράσης, ενώ χαρακτηρίζει προβληµατική την παραποµπή εκλεγµένων εκπροσώπων φοιτητικών συλλόγων σε πειθαρχική ακρόαση για ενέργειες που συνδέονται µε την ενηµέρωση και την έκφραση απόψεων µέσα στον πανεπιστηµιακό χώρο.

Το Εργατικό Κέντρο σηµειώνει ότι η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η συλλογική διεκδίκηση και η συµµετοχή στα κοινά αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία της ακαδηµαϊκής ζωής και δεν µπορούν να αντιµετωπίζονται ως παραπτώµατα. Παράλληλα τονίζει ότι η υπόθεση αφορά συνολικά την κοινωνία, καθώς συνδέεται µε την υπεράσπιση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων, της ελεύθερης έκφρασης και του δηµόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Στήριξη στους φοιτητές εκφράζει µε ανακοίνωσή της και η «Αντιεξουσιαστική Κίνηση στα Χανιά», συνδέοντας παράλληλα την υπόθεση µε τις πρόσφατες διώξεις µαθητών σε σχολεία του νοµού.

Η συλλογικότητα κάνει λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης της µαθητικής και φοιτητικής κινητοποίησης, αναφερόµενη τόσο στις υποθέσεις του Μουσικού Σχολείου Χανίων και του Γυµνασίου Αλικιανού όσο και στις πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούν φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Όπως υποστηρίζει, οι συγκεκριµένες ενέργειες στρέφονται κατά της συλλογικής πολιτικής συµµετοχής των νέων και επιχειρούν να περιορίσουν τη συνδικαλιστική και αγωνιστική δράση µέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.