menu
22 C
Chania
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στην ΠΔΕ Κρήτης την Τετάρτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στην ΠΔΕ Κρήτης το μεσημέρι της ερχόμενης Τετάρτης στηρίζει μέσω σχετικής ανακοίνωσης η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση ενάντια σε όσους εκπαιδευτικούς διαμαρτύρονται στην αντιεκπαιδευτική της πολιτική: για τα τεράστια κενά στα σχολεία- κυρίως στην ειδική αγωγή-για την διδασκαλία της αλήθειας στα παιδιά μας ότι στην Παλαιστίνη συντελείται μια γενοκτονία, σε όσους συμμετέχουν στην απεργία- αποχή και η λίστα δεν έχει τέλος.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση μας στις 3 εκπαιδευτικούς που διώκονται στο Ηράκλειο γιατί συμμετέχουν στην απεργία- αποχή, ένα νόμιμο δικαίωμα τους.
Ένα παλιό σύνθημα έλεγε: «δάσκαλος σκυφτός, αμόρφωτος λαός». Θέλουμε τους δασκάλους των παιδιών μας όρθιους, να τα διδάσκουν ήθος και αξιοπρέπεια, κριτική σκέψη και το δικαίωμα των παιδιών και των μεγάλων να είναι και να σκέφτονται διαφορετικά, έξω από το «κουτί», για το συνολικό καλό και όχι τον ατομισμό και την υποταγή.
Αντιπροσωπεία του ΔΣ θα βρίσκεται την Τετάρτη 22 Οκτώβρη 14:00 στην ΠΔΕ Κρήτης και θα κοινοποιήσει το παρόν σε κάθε αρμόδιο φορέα».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum