Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στην ΠΔΕ Κρήτης την Τετάρτη

Την κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στην ΠΔΕ Κρήτης το μεσημέρι της ερχόμενης Τετάρτης στηρίζει μέσω σχετικής ανακοίνωσης η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση ενάντια σε όσους εκπαιδευτικούς διαμαρτύρονται στην αντιεκπαιδευτική της πολιτική: για τα τεράστια κενά στα σχολεία- κυρίως στην ειδική αγωγή-για την διδασκαλία της αλήθειας στα παιδιά μας ότι στην Παλαιστίνη συντελείται μια γενοκτονία, σε όσους συμμετέχουν στην απεργία- αποχή και η λίστα δεν έχει τέλος.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση μας στις 3 εκπαιδευτικούς που διώκονται στο Ηράκλειο γιατί συμμετέχουν στην απεργία- αποχή, ένα νόμιμο δικαίωμα τους.

Ένα παλιό σύνθημα έλεγε: «δάσκαλος σκυφτός, αμόρφωτος λαός». Θέλουμε τους δασκάλους των παιδιών μας όρθιους, να τα διδάσκουν ήθος και αξιοπρέπεια, κριτική σκέψη και το δικαίωμα των παιδιών και των μεγάλων να είναι και να σκέφτονται διαφορετικά, έξω από το «κουτί», για το συνολικό καλό και όχι τον ατομισμό και την υποταγή.

Αντιπροσωπεία του ΔΣ θα βρίσκεται την Τετάρτη 22 Οκτώβρη 14:00 στην ΠΔΕ Κρήτης και θα κοινοποιήσει το παρόν σε κάθε αρμόδιο φορέα».