Κινητοποίηση Αρχών για 20χρονο που πετούσε αντικείμενα στο πεζοδρόμιο

Ένοικος διαμερίσματος βγήκε στο μπαλκόνι 3ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κασσάνδρου στη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου άρχισε να πετάει αντικείμενα στο πεζοδρόμιο.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ / ΜΠΕ, σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 20χρονο, ενώ μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν ότι ζητεί επίμονα να μιλήσει με ψυχολόγο.

Στο σημείο βρίσκονται από τις 13:45 δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, όπως επίσης σταθμός του ΕΚΑΒ, για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, απομάκρυναν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τοποθέτησαν προληπτικά δίχτυ προστασία. Ο νεαρός εκτόξευσε νωρίτερα τραπεζάκι με καρέκλες στο οδόστρωμα, μπουκάλι με γάλα κι άλλα αντικείμενα- χωρίς αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εδώ κι αρκετή ώρα ο 20χρονος έχει επιστρέψει στο διαμέρισμα. Επί τόπου βρίσκεται διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.