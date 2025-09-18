Κινητοποίηση αγροτών για τη δακοκτονία: Θα χαθούν τα εισοδήματα των παραγωγών

Μεγάλη κινητοποίηση για την μη εκτέλεση της δακοκτονίας διοργανώνει την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η “Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ”. Οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί στον κόμβο των Μουρνιών και στη συνέχεια θα μεταβούν με τα αυτοκίνητα τους στην πλατεία Δικαστηρίων, στα γραφεία της Π.Ε. Χανίων.

Ο πρόεδρος της “Ενωτικής Ομοσπονδίας” κ. Κώστας Λιλικάκης κάλεσε τους αγρότες να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο καθώς «η δακοκτονία είναι ελλιπής, έχουν γίνει 2,5-3 ψεκασμοί με περυσινά φάρμακα! Περιφέρεια και Υπουργείο σκέφτηκαν να δημοπρατήσουν τον Σεπτέμβριο τα φάρμακα και τα “έκοψε” η “Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας”. Το Σεπτέμβριο έπρεπε να δημοπρατούν τα σκευάσματα για του χρόνου, όχι για φέτος. Έχει τεράστιες ευθύνες η Περιφέρεια και το Υπουργείο, που “παίζουν πινγκ πονγκ” για το ποιος πρέπει να το κάνει. Ας βρουν τρόπο, με απευθείας ανάθεση, αυτοί ξέρουν πως – εξάλλου ζούμε στο κράτος της απευθείας ανάθεσης- για να γίνουν ψεκασμοί γιατί φοβούμαστε ότι έχουμε τις ίδιες καταστάσεις με το 2019 (χρονιά μεγάλης καταστροφής για την παραγωγή λόγω δάκου). Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοικές για το δάκο, ο πληθυσμός αυξάνεται καθημερινά, έχουμε ζέστη και υγρασία».

Αναφορικά με την πληροφορία που υπήρχε ότι ο Περιφερειάρχης θα προχωρούσε στην άμεση ανάθεση της προμήθειας για λόγους έκτακτης ανάγκης, οι αγρότες ανέφεραν πως «έχουμε μείνει στα λόγια, από πράξεις τίποτα. Είπαν ότι έφεραν φάρμακα για το ¼ του ψεκασμού. Τι θα γίνει δηλαδή θα ψεκάζουν ένα χωράφι και τα άλλα τρία θα τα αφήνουν; Η αγορά φαρμάκων έπρεπε να γίνει από το Φεβρουάριο, όχι το Σεπτέμβρη. Κάποιοι ψεκάζουν ιδιωτικά και ο παραγωγός που έχει κάνει τόσα έξοδα θα κοιτάξει να σώσει την παραγωγή του. Η Περιφέρεια και το Υπουργείο δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

«Το θέμα της δακοκτονίας είναι αρρωστημένο, έχει μεγάλη κονόμα για τους άλλους, όχι για τους αγρότες» δήλωσε ο κ. Γιάννης Τσεπέτης παραγωγός από τις Βουκολιές. Ο ίδιος τόνισε πως όταν η δακοκτονία γίνονταν από τη Διεύθυνση Γεωργίας είχαμε 7 ψεκασμούς κάθε χρόνο και τώρα η εργασία αυτή έχει δοθεί σε εταιρείες «που στόχο έχουν το κέρδος και όχι να σωθεί η παραγωγή. Το 2% που δίνει ο παραγωγός για τη δακοκτονία, έχει δωθεί από το χειμώνα, αυτοί το κρατάνε και λένε πως το Σεπτέμβρη θα κάνουν διαγωνισμό για να πάρουν φυτοφάρμακα!»

Τέλος, ο κ. Μανούσος Σταυριανουδάκης, αντιπρόεδρος της “Ενωτικής Ομοσπονδίας” αφού εξήγησε πως «από τα τέλη Φεβρουαρίου μας είχαν διαβεβαιώσει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με την Περιφέρεια ότι υπάρχουν φάρμακα για 5 ψεκασμούς, τώρα έγιναν δύο και ελλιπής! Τώρα που έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του δάκου είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε τα αποτελέσματα του 2019, που η Κρήτη έχασε πάνω από 100 εκ. ευρώ. Ενώ έχουμε μια μέτρια προς καλή βεντέμα, θα τη χάσουμε!»

Ο κ. Σταυριανουδάκης κάλεσε το Υπουργείο να ξεχωρίσει τους πραγματικούς αγρότες από τους «ψηφοφόρους αγρότες που έδινε τις επιδοτήσεις. Τους γνωρίζουν πολύ καλά! Η επιδότηση πρέπει να περάσει στην πραγματική παραγωγή, σε αυτούς που παράγουν όχι σε αυτούς που δηλώνουν. Συνεχίζουν ακριβώς την ίδια πρακτική. Τα βοσκοτόπια μας σε πολλές περιοχές είναι “καπελωμένα” από άλλες περιοχές, πως δηλώνουν άγνωστοι ανθρώποι σε άλλες περιοχές, με άγνωστους κωδικούς δεν μπορώ να το καταλάβω. Γίνεται ακριβώς ότι γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια».