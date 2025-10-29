Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων στα Χανιά και σε όλη την Κρήτη

Αποκλεισμός της εθνικής οδού σήμερα

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα οι κτηνοτρόφοι των Χανίων και της υπόλοιπης Κρήτης.

Στα Χανιά θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στη γέφυρα των Μουρνιών και στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ ανάμεσα στους κόμβους Σούδας και Μουρνιών στο ύψος των Τσικαλαριών, όπως αποφάσισαν αργά το βράδυ της Δευτέρας μετά από συνέλευση του συλλόγου τους στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Στο Ηράκλειο, οι κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Λασίθι και τα Ανώγεια, θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι, στο Ηράκλειο, στο ύψος του ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ.

Στα αιτήματα των κτηνοτρόφων των Χανίων, είναι οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή, έγκαιρα να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης μέχρι 30 Οκτωβρίου, κ.α.

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης, «το πιο βασικό αίτημα που επείγει γιατί είναι σε μεγάλη καταστροφή η κτηνοτροφία, είναι ότι δεν έχουμε πληρωθεί την εκκαθάριση της βιολογικής κτηνοτροφίας, τώρα και τέσσερις μήνες. Η προκαταβολή δεν έχει δοθεί, όπως σε άλλα χρόνια, που ήταν 25 Οκτωβρίου. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να αγοράσουν, να σπείρουν, ούτε λίπασμα. Η βιομηχανία των ζωοτροφών αυτή τη στιγμή απαιτεί μετρητά. Η κτηνοτροφία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει».

Ο κ. Βερυκάκης σημείωσε, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι «εμείς πληρώνουμε την όλη ιστορία που λένε πως κάνουν διασταυρωτικούς ελέγχους αυτή τη στιγμή, που θα μπορούσανε άνετα τώρα και δύο χρόνια που είναι σε ηλεκτρονική μορφή τα τιμολόγια, να πατήσουν ένα κουμπί να ξεχωρίσουν τους μεγάλους και τους μικρούς παραγωγούς και όσοι παράγουν κρέας, γάλα, να αποδεσμευτούν και πληρωθούν για να μην καταστραφεί η κτηνοτροφία. Δεν μπορεί να είναι όλοι σε ομηρία και να λένε τέσσερις μήνες ότι κάνουν διασταυρωτικούς ελέγχους. Οταν θέλει το κράτος βρίσκει λύσεις. Δεν μπορεί όμως να καταστρέψει ένα κλάδο πίσω από τον οποίο κρέμονται κρεοπώλες, σούπερ μάρκετ».

Με αφορμή ανακοίνωση τουριστικών φορέων της Κρήτης για τις κινητοποιήσεις, που στρέφονται ενάντια στα μπλόκα, ο κ. Βερυκάκης τόνισε μεταξύ άλλων:

«Εμείς είμαστε μια ζωή στο χείλος του γκρεμού και παλεύουμε. Και θέλουμε την κατανόηση τους και τη βοήθειά τους στο κάτω κάτω».

Η ΕΟΑΣΗ

Κινητοποιήσεις σήμερα και στο Ηράκλειο, με τους αγρότες να δίνουν ραντεβού στο ΚΤΕΟ Καρτερού για το παγκρήτιο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας απέναντι στην, όπως τη χαρακτηρίζουν, «οικονομική ασφυξία» που βιώνει ο πρωτογενής τομέας.

Η Ένωση Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ) στηρίζει και συμμετέχει στην κινητοποίηση, καλώντας τους μικρομεσαίους παραγωγούς να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στις πολιτικές που, όπως τονίζει, «οδηγούν στο ξεκλήρισμα της φτωχής αγροτιάς».

Όπως επισημαίνεται, «τα προβλήματα δεν είναι προσωρινά ούτε συγκυριακά, αλλά αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών που υπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων». Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας καταλήγει με κάλεσμα για αγωνιστική ενότητα:

«Ή παλεύουμε ή πεθαίνουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Οι κατακτήσεις ήρθαν μόνο μέσα από σκληρούς και ανυποχώρητους αγώνες».