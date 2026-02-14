Κινητοποιήσεις από την ΕΛΜΕ Χανίων

Κινητοποιήσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δράσεων που αποφάσισε η γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ Χανίων ενάντια «στη φτώχεια, την ακρίβεια την αξιολόγηση – πειθάρχηση, την καταστολή».

Σε μακροσκελή ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «η ΕΛΜΕ Χανίων έχει περιγράψει από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ανάγκη για ένα συνεκτικό, αγωνιστικό, απεργιακό, πολύμορφο πρόγραμμα δράσης με διάρκεια και κλιμάκωση, ικανό να σταματήσει, να ανατρέψει την αντεργατική, αντιεκπαιδευτική, πολιτική κυβέρνησης ΕΕ ΟΟΣΑ. Το επαναφέραμε και με το νέο έτος ορίζοντας μαζί με τον αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, την ανατροπή της αξιολόγησης, την παύση των διώξεων, ενάντια στο νέο πειθαρχικό και τα Ωνάσεια ως βασικά επίδικα της περιόδου, που μπορούν να διαμορφώσουν όρους ενότητας και πάλης. Επιδιώκουμε την αγωνιστική απεργιακή συμπόρευση με υγειονομικούς – φοιτητές – εργαζόμενους ΟΤΑ για τα κοινά ζητήματα (δημόσια αγαθά, μισθοί, ακρίβεια, ιδιωτικοποιήσεις).

Σε αυτή τη λογική ανάμεσα στα απεργιακά βήματα είναι αναγκαίες ΓΣ, οι οποίες θα ανανεώνουν τις αποφάσεις για συνέχεια, κλιμάκωση, με απεργία και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε απαραίτητες τις πρωτοβουλίες των σωματείων για την συγκρότηση απεργιακών ταμείων.

Απεργιακά βήματα:

•Κλαδική απεργία στις 27/2 και συμμετοχή στις συγκεντρώσεις για το έγκλημα τωνΤεμπών στις 28 Φλεβάρη, για να σταματήσει η συγκάλυψη, για δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων, για την επαναφορά του ΟΣΕ στο δημόσιο.

•Νέες ΓΣ των ΕΛΜΕ, με βάση το ορόσημο της 23/3 – έναρξη της δίκης για τα Τέμπη,πρόταση για νέα απεργιακή κινητοποίηση (48ωρη – 3ήμερη κλπ), ως συνέχεια της προηγούμενης απεργίας και των προηγούμενων κινητοποιήσεων/δράσεων.

•Νέες ΓΣ ΕΛΜΕ και απεργία μέσα στον Μάιο (ενδεικτικά το πρώτο δεκαήμερο).

•Νέες ΓΣ ΕΛΜΕ με προοπτική αποφάσεων για απεργία μέσα στις εξετάσεις. Κινηματικά γεγονότα και δράσεις πριν και μεταξύ των απεργιών.

•Πέμπτη 19/2 πανεκπαιδευτικά (εκπαιδευτικοί – γονείς – φοιτητές – μαθητές)απογευματινά συλλαλητήρια, σε όλες τις πόλεις ενάντια στην αντιεκπαιδευτικήπολιτική της κυβέρνησης, την ακρίβεια, την αυταρχική πολιτική τους, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, για μαζικούς μόνιμους διορισμούς και τις διεκδικήσεις του κινήματος για τη δημόσια παιδεία.

•Πανελλαδική ημέρα δράσης τον Φλεβάρη ενάντια στα Ωνάσεια και συντονισμόςτων ΕΛΜΕ, κ.α..

Η ΕΛΜΕ ζητά «να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας, εισαγωγικό μισθό στα 1200€, αποκατάσταση όλων των απωλειών από την έναρξη των μνημονίων, την ακρίβεια και ον πληθωρισμό, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης, υπεράσπιση δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων», κ.α.