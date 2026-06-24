Κινητοποίηση αγροτών στα Χανιά: «Εχουμε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα» (video)

Διαμαρτυρία έξω από το κτήριο της ΑΑΔΕ στα Χανιά πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης αγρότες μέλη της “Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων”.

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Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους στον κόμβο των Μουρνιών και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν έξω από το κτήριο της ΑΑΔΕ όπου και προχώρησαν σε αποκλεισμό. Κοντά στους αγρότες βρέθηκαν και απεργοί οικοδόμοι και ξενοδοχοϋπάλληλοι. “Ο υπουργός είχε υποσχεθεί τη λύση των προβλημάτων που είχαμε καταθέσει από το χειμώνα αλλά δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα ” τόνισε ο κ. Κ. Λιλικάκης.

Παράλληλα συμπλήρωσε πως τους αγρότες απασχολεί έντονα το ότι το 63,6% των εκτάσεων έχουν βγει δασικές τονίζοντας πως το κράτος θέλει να τα παραχωρήσει σε μεγάλους ομίλους για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.