Κινηματογραφική διάκριση για το Γυμνάσιο Σούδας

Η ταινία µε τίτλο «Χίλια Καλώς Ορίσατε» του Γυµνασίου Σούδας απέσπασε το 2ο βραβείο στον 16ο ∆ιεθνή Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Ταινιών Μικρού Μήκους «Cinema διάβασες;» στην κατηγορία: Γυµνάσια – Ταινίες Τεκµηρίωσης.

Η ταινία ντοκιµαντέρ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος cineµαθήµατα του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων.

Η υπόθεση: «Μια οµάδα µαθητριών και µαθητών από τη Σούδα εξερευνά τον κόσµο της µαντινάδας στο πλαίσιο ενός σχολικού προγράµµατος. Σταδιακά ανακαλύπτουν τη µαντινάδα ως ζωντανό τρόπο έκφρασης, γεµάτο συναίσθηµα, ρυθµό και προσωπικό στίγµα. Η αναζήτηση τους φέρνει σε επαφή µε µαθήτριες/ τες από τα Ανώγεια, έναν τόπο όπου η µαντινάδα συνεχίζει να αντηχεί στην καθηµερινότητα.

Συζητούν µε παλιούς και νέους µαντιναδολόγους και φτιάχνουν τις δικές τους µαντινάδες. Η µαντινάδα µετατρέπεται σε ένα ζωντανό διάλογο ανάµεσα στις γενιές και τα τοπία της Κρήτης. Τελικά, λειτουργεί ως γέφυρα ανάµεσα στον λόγο και τη µουσική, στο παρελθόν και το παρόν, στην Σούδα και τα Ανώγεια».

Σηµειώνεται ότι στον φετινό διαγωνισµό υποβλήθηκαν:

– 185 ταινίες (µυθοπλασίας, τεκµηρίωσης, animation)

– 90 ταινίες από σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

– 95 ταινίες από σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

– 59 αφίσες

– 32 µουσικές συνθέσεις

Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ https://www.youtube.com/watch?v=E-vbyKGFHtA&t=8s