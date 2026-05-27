Κινηματογραφικές μεταφορές βιβλίων που…. Κατέστρεψαν τα βιβλία

Ένα βιβλίο, και ιδιαίτερα ένα πολύ καλό βιβλίο, δημιουργεί δυνατούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους αναγνώστες. Όσοι από εσάς διαβάζετε, έχετε σίγουρα ταυτιστεί, αγαπήσει ή μισήσει χαρακτήρες, αλλά και τους κόσμους που ζωντανεύουν στις σελίδες ενός βιβλίου. Πιθανότατα κάποιο βιβλίο σας έχει σημαδέψει, κάποια ιστορία σας έχει συγκλονίσει, κάποιο ανάγνωσμα το θυμάστε έντονα όσα χρόνια και αν περάσουν και ίσως να επιστρέφετε ξανά και ξανά σε συγκεκριμένους τίτλους. Τι συμβαίνει όμως όταν το Χόλυγουντ (ή το Netflix, ή κάποιος κινηματογραφιστής τέλος πάντων) αποφασίσει να μεταφέρει ένα βιβλίο στην οθόνη? Τα αγαπημένα βιβλία δεν είναι απλώς μια ιστορία – είναι μια εμπειρία που διαμορφώνεται από τη φαντασία, τον τρόπο γραφής και την προσωπική διασύνδεση με τον αναγνώστη. Οι ταινίες από την άλλη, λειτουργούν διαφορετικά και αρκετές φορές οι κινηματογραφιστές αλλάζουν στοιχεία αφαιρώντας από την «ψυχή» και την ουσία της ιστορίες. Οι «προδοσίες» της μεγάλης οθόνης, όσο καλόπιστες και να είναι, με όσο καλή πρόθεση και αν γίνονται, το πιθανότερο είναι να απογοητεύσουν τους λάτρεις των ιστοριών που τις γνώρισαν μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου. Σήμερα, οι Ιστορίες από τον Κόσμο ψάχνουν και σας παρουσιάζουν κάποια παραδείγματα κινηματογράφου που «απάτησαν» την αυθεντική ιστορία και απογοήτευσαν τους φανατικούς αναγνώστες.

Χόμπιτ: Η τριλογία (An Unexpected Journey 2012, The Desolation of Smaug 2013, και The Battle of the Five Armies 2014)



Το «Χόμπιτ» του Τζ. Τόλκιν είναι ένα σχετικά σύντομο μυθιστόρημα, ένα «προοίμιο» για το πολύ πιο σκοτεινό έπος, τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Όταν ο Πίτερ Τζάκσον αποφάσισε να διασκευάσει την ιστορία, επέλεξε να επεκτείνει το βιβλίο των 300 σελίδων σε τρεις ξεχωριστές ταινίες μεγάλου μήκους. Αυτή η απόφαση απαιτούσε βεβαίως ένα τεράστιο «συμπλήρωμα» για να γεμίσει τον χρόνο που θα διαδραματιζόντουσαν οι ταινίες, συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών πλοκών που δεν υπήρχαν ποτέ στο αρχικό κείμενο. Οι θαυμαστές του βιβλίου απογοητεύτηκαν ιδιαίτερα από την προσθήκη ενός κατασκευασμένου ερωτικού τριγώνου που περιλάμβανε έναν νεοσύστατο χαρακτήρα ξωτικού, και είχε στόχο πιθανότατα να προκαλέσει παρά να προσφέρει κάτι στην πλοκή. Επιπλέον, ενώ ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών έμοιαζε περισσότερο ως «ταινία», ένας μυθικός κόσμος που αναβίωνε στην οθόνη, τα τρία «Χόμπιτ» έμοιαζαν περισσότερο με βιντεοπαιχνίδια. Η αίσθηση της περιπέτειας ήταν «θαμμένη» κάτω από υπερβολικές σκηνές δράσης που διαρκούσαν περί τα είκοσι λεπτά κάθε φορά! Αυτό το «παραφούσκωμα» έκανε το ταξίδι να μοιάζει λιγότερο με γοητευτικό παραμύθι και περισσότερο με προσπάθεια μεγιστοποίησης των εσόδων από το box office. Τελικά, και όπως ήταν αναμενόμενο, η τριλογία έχασε την εστίασή της στον Μπίλμπο Μπάγκινς και μετατράπηκε σε πολεμικό έπος. Έτσι χάθηκε και η ήσυχη, έξυπνη φύση του πρωταγωνιστή. Μετά το λανσάρισμα των ταινιών, οι λάτρεις των βιβλίων σχολίαζαν ότι χάθηκε εντελώς η ουσία του έργου του Τόλκιν για να υπερισχύσει το θέαμα. Αντί για μια σφιχτή και στοχευμένη διασκευή, οι δημιουργοί των ταινιών επέλεξαν μια εκτεταμένη σειρά αποκομμένη στην ουσία από το αρχικό της υλικό.

Ο Μαύρος Πύργος (The dark Tower, 2017)



Ο Στίβεν Κινγκ θεωρεί τη σειρά μυθιστορημάτων του «Ο Μαύρος Πύργος» το magnum opus του, ένα εκτεταμένο έπος οκτώ βιβλίων που συνδυάζει γουέστερν, φαντασία, επιστημονική φαντασία και τρόμο. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε πως τα βιβλία θα γίνουν ταινία, οι θαυμαστές του έργου του Κινγκ ήταν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Όταν αποκαλύφθηκε ότι η διάρκεια της ταινίας θα ήταν μόνο 95 λεπτά ξενέρωσαν εντελώς. Και τούτο επειδή η ταινία θα επιχειρούσε να συμπυκνώσει χιλιάδες σελίδες μυθοπλασίας σε μιάμιση ώρα, κάτι που και ο πιο αδαής καταλαβαίνει πως θα ήταν καταστροφικό, μια χολυγουντιανή «ξεπέτα». Και κάπως έτσι ήταν τελικά: η ταινία έμοιαζε με βιαστική συλλογή των «μεγαλύτερων επιτυχιών» παρά με σωστή και τίμια διασκευή. Επιπλέον, η ταινία προσπάθησε να λειτουργήσει ως συνέχεια των βιβλίων, κάτι που δημιούργησε χάος. Βασικοί χαρακτήρες παραλείφθηκαν εντελώς και η βαθιά, μυστικιστική σύνδεση μεταξύ του πρωταγωνιστή και του κόσμου του δεν υπήρχε πουθενά. Τελικά η ταινία έμοιαζε με μια μέτρια ταινία δράσης που δεν είχε σχέση με τα χρόνια και τον κόπο που έβαλε ο συγγραφέας για να ολοκληρώσει το έργο του. Ακόμα και ο Ίντρις Έλμπα και ο Μάθιου Μακόναχι δεν κατάφεραν να σώσουν την κατάσταση αφού το σενάριο «έμπαζε» από παντού. Οι φαν του Κινγκ που πέρασαν χρόνια με τον ήρωα των βιβλίων χαρακτήρισαν την ταινία επιφανειακή και αδιάφορη. Κοινώς η μαγεία είχε χαθεί. Εντελώς.

Το αστέρι του Βορρά (The golden compass, 2007)



H χρυσή πυξίδα είναι το πρώτο από τα βιβλία της τριλογίας «His Dark Materials» του Philip Pullman. Πρόκειται για ένα σύνθετο και προκλητικό έργο που αμφισβητεί θρησκευτικούς θεσμούς και εξερευνά βαθιά φιλοσοφικά θέματα. Όταν το πρώτο βιβλίο διασκευάστηκε το 2007, (μεταφέρθηκε στους κινηματογράφους ως «Το αστέρι του Βορρά», στα ελληνικά) το στούντιο ήταν επιφυλακτικό απέναντι στις αντιδράσεις εξαιτίας των θρησκευτικών ζητημάτων που έθετε. Έτσι, αποφασίστηκε να αφαιρεθούν τα «αμφιλεγόμενα» στοιχεία που μπορεί να προκαλούσαν πρόβλημα και η ταινία έγινε μια απλή οικογενειακή ιστορία φαντασίας χωρίς τίποτα από το πνευματικό βάρος που έκανε τα βιβλία θρυλικά. Η πιο ασυγχώρητη αλλαγή για πολλούς θαυμαστές των βιβλίων ήταν η απόφαση να αφαιρεθεί (και να αλλαχθεί) το τέλος. Στο μυθιστόρημα, η ιστορία τελειώνει με τρόπο τραγικό και σοκαριστικό, που θέτει τα διακυβεύματα για τα άλλα δυο βιβλία που ακολουθούν. Η ταινία όμως, τελείωσε με μια θριαμβευτική και ελπιδοφόρα σκηνή αρκετά κεφάλαια πριν από το πραγματικό τέλος, όπως το έγραψε ο συγγραφέας. Αυτό έκανε την αφήγηση να μοιάζει ημιτελής και άτονη. Και εδώ, το εντυπωσιακό καστ, η Nicole Kidman και ο Daniel Craig δεν κατάφερε να σώσει την παρτίδα. Οι θαυμαστές των βιβλίων ένιωσαν ότι η «μετατροπή της ιστορίας σε Disney» προσέβαλε την νοημοσύνη τους και την κατακεραύνωσαν. Τα οπτικά εφέ δεν μπορούσαν να αντισταθμίσουν την έλλειψη της συνεκτικής και απαιτητικής πλοκής του βιβλίου.

