Κινηµατογραφικό σκηνικό στο ενετικό λιµάνι για δύο παραγωγές (φωτ.)

Οκτώβρης µήνας… γυρισµάτων για τα Χανιά αφού δύο µεγάλες κινηµατογραφικές παραγωγές, ελληνική και γερµανική, θα γυρίζονται αυτές τις ηµέρες σε διάφορα σηµεία του Νοµού.

Πρόκειται για την ταινία «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη, µια σύγχρονη µεταφορά του «Χριστός Ξανασταυρώνεται» του Ν. Καζαντζάκη που θα ξεκινήσει να γυρίζεται στις 21 Οκτωβρίου.

Παράλληλα εδώ και µια εβδοµάδα είναι σε εξέλιξη τα γυρίσµατα της Γερµανικής ταινίας «Alt, ledig, findet» για λογαριασµό του καναλιoύ ΑRD σε διάφορα σηµεία που ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου.

Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΑΚΗ

Αναφορικά µε την ταινία που σκηνοθετεί ο Θ. Παπαδουλάκης παραγωγή της INDIGO VIEW PRODUCTIONS θα γίνουν γυρίσµατα σε διάφορα σηµεία της πόλης. Πιο συγκεκριµένα µε βάση την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα δοθεί άδεια για γυρίσµατα την:

Τρίτη 21/10, Ταµπακαριά: Άδεια κινηµατογράφησης στα Ταµπακαριά πλησίον του Ι.Ν. Αγίας Κυριακής (η διέλευση των πεζών θα διευκολυνθεί από την παραγωγή).

Τετάρτη 22/10 και Πέµπτη 23/10 Παλιά Πόλη: Άδεια κινηµατογράφησης στην γειτονιά του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Σπλάντζιας, συγκεκριµένα στην πλατεία υδραγωγείου, σε παρακείµενα σοκάκια καθώς και στην Ενετική Κρήνη (η διέλευση των πεζών θα διευκολυνθεί από την παραγωγή), άδεια κατάληψης µέρους της πλατείας Σπλάντζιας για την τεχνική βάση και της βάσης παραγωγής σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, άδεια εργασιών του σκηνογραφικού στους χώρους και στάθµευση των οχηµάτων πλησίον από τις 20/10 .

Παρασκευή 24/10, µνηµείο προµαχώνα Σαν Σαλβατόρε: Άδεια κινηµατογράφησης στον Προµαχώνα Σαν Σαλβατόρε, άδεια εισόδου των οχηµάτων της παραγωγής στον Προµαχώνα Σαν Σαλβατόρε και θέσεων στάθµευσης εξωτερικά του µνηµείου.

∆ευτέρα 27/10, Παραλία Αγίων Αποστόλων: Άδεια κινηµατογράφησης στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και συγκεκριµένα στην ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου Μίκης Θεοδωράκης.

Τετάρτη 29/10, Παλιό Λιµάνι: Άδεια κινηµατογράφησης στον λιµενοβραχίονα από τον Ιστιοπλοϊκό µέχρι και τον Φάρο και στο παλιό λιµάνι από τα σκαλιά πίσω από το ΚΑΜ, την οδό Αφεντούλιεφ µέχρι και τις προβλήτες µπροστά από το ΚΑΜ .

Πέµπτη 30/10, Παλιό Λιµάνι: άδεια κινηµατογράφησης στην Πλατεία Κατεχάκη στο τµήµα ανάµεσα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης και Νεωρίων, άδεια χρήσης του φουαγιέ/προθαλάµου του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης ως βάση παραγωγής.

Παρασκευή 31/10, Παλιό Λιµάνι µε µετακίνηση στην παλιά πόλη: Άδεια κινηµατογράφησης στην Πλατεία Κατεχάκη στο τµήµα ανάµεσα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης και Νεωρίων , άδεια χρήσης του φουαγιέ/προθαλάµου του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης ως βάση παραγωγής.

Τετάρτη 5/11, Παλιό λιµάνι: άδεια κινηµατογράφησης στο παλιό λιµάνι από τα σκαλιά πίσω από το ΚΑΜ, την οδό Αφεντούλιεφ µέχρι τις προβλήτες µπροστά από το ΚΑΜ και την πλατεία Κατεχάκη, στην πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαµισί., πρόσβαση τριών αυτοκινήτων .

Πέµπτη 6/11, Φρούριο Φιρκά: άδεια κινηµατογράφησης εντός και εκτός του µνηµείου, άδεια στάθµευσης των τεχνικών οχηµάτων καθώς και στησίµατος βάσης παραγωγής επί της ακτής Κουντουριώτη, δίπλα στο φρούριο Φιρκά, χωρίς παρακώλυση της συγκοινωνίας.

Παρασκευή 7/11, Παλιά Πόλη: άδεια κινηµατογράφησης στην οδό Αγγέλου και παρακείµενα σοκάκια δίπλα στο φρούριο Φιρκά .

∆ευτέρα 17/11, Ακρωτήρι: άδεια κινηµατογράφησης σε δρόµο που οδηγεί σε λατοµείο στο Χορδάκι, σε συνεννόηση µε την επιχείρηση (η διέλευση των οχηµάτων θα διευκολυνθεί από την παραγωγή σε συνεννόηση µε την παραγωγή)

Τρίτη 18/11, Σαν Σαλβατόρε: άδεια κινηµατογράφησης στον Προµαχώνα Σαν Σαλβατόρε.

∆ευτέρα 24/11- Παρασκευή 28/11, παλιό εργοστάσιο ΒΙΟΧΥΜ εντός της πόλης (κατόπιν συνεννόησης µε την Τράπεζα Χανίων και την εταιρεία διαχείρισης των ακινήτων της Τράπεζας Χανίων) ανεµπόδιστη πρόσβαση στον χώρο.

∆εύτέρα 1/12, Τετάρτη 3/12, Πέµπτη 4/12 και Σάββατο 6/12, Άγιος Φραγκίσκος: άδεια πρόσβασης, στάθµευσης και παραµονής των οχηµάτων της παραγωγής επι της οδού Χάληδων και της πλατείας Μητροπόλεως χωρίς παρακώλυση της συγκοινωνίας .

∆ευτέρα 8/12 και Τρίτη 9/12, παλιό εργοστάσιο ΒΙΟΧΥΜ εντός της πόλης (κατόπιν συνεννόησης µε την Τράπεζα Χανίων και την εταιρεία διαχείρισης των ακινήτων της Τράπεζας Χανίων) .

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η ταινία «Alt, ledig, findet – Old, single, finds» που ξεκίνησε να γυρίζεται πριν από µια εβδοµάδα στο Σταυρό, είχε λήψεις χθες στο παλιό λιµάνι των Χανίων. Τα γυρίσµατα θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η παραγωγή αποτελείται από 70 περίπου άτοµα και θα συνεχιστεί σε µετόχι εκτός Χανίων.

Σήµερα γυρίσµατα θα γίνουν : Μόλος µπροστά από το Μεγάλο Αρσενάλι στις 1-10-2025

∆ιαδροµή προς τον Φάρο στις 1-10-2025

Φάρος Χανίων, εξωτερικός χώρος.

Ακτή Κουντουριώτη – µπροστά από Φρούριο Φιρκά – στις 1και 2-10-2025.

Εκ µέρους της παραγωγής δόθηκαν ευχαριστήρια στο λιµενικό, το δηµοτικό λιµενικό ταµείο Χανίων, την Αρχαιολογία, το ∆ήµο και τους κατοίκους για τη συµβολή και την κατανόηση τους.

Σύµφωνα µε το σενάριο, η Gitta Sänger (Saskia Vester) λατρεύει την τακτοποιηµένη ζωή της. Αυτή τη στιγµή περιµένει µε ανυποµονησία το αποκορύφωµα του καλοκαιριού της: τις παραδοσιακές διακοπές στη Μαγιόρκα µε τον γιο της Maximilian. Αντί για τις Βαλεαρίδες Νήσους, η Gitta βρίσκεται ξαφνικά στην Κρήτη. Χωρίς τον Μάξι. Σε ένα λεωφορείο γεµάτο ερωτοχτυπηµένους singles άνω των 60 ετών. Το «Alt, ledig, findet» είναι µια ροµαντική κωµωδία µε βάθος και καρδιά, µια ταινία βασισµένη στην πραγµατική ζωή. Η ιστορία ταξιδεύει τον θεατή στις χαρές και τις απογοητεύσεις του έρωτα για ένα σύνολο ηθοποιών στα 60 τους. Η πρωταγωνίστρια, η Gitta Sänger, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αφήσεις το παλιό για να βρεις τον εαυτό σου εκ νέου.