Κινέζοι φοιτητές στα Χανιά

Στα Χανιά βρέθηκαν την Κυριακή φοιτητές από Πανεπιστήµια της Κίνας στo πλαίσιo του διεθνούς Winter School «Creteat a Crossroads of Civilizations: On the Origins of Writing and Written Law», που διοργανώνεται από το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισµού (ΚΕΛΚΙΠ).

Οι φοιτητές επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς χώρους, το Ενετικό Λιµάνι και τον ∆ήµο Χανίων. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήµια της Κίνας και εστιάζει στη γένεση της γραφής και του γραπτού δικαίου στον αρχαίο κόσµο, µε αφετηρία την Κρήτη ως καίριο κόµβο πολιτισµικών ανταλλαγών στην ανατολική Μεσόγειο. Περιλαµβάνει διαλέξεις, σεµινάρια και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και µουσειακούς χώρους στην Αθήνα, τα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυµνο, συνδυάζοντας τη διδασκαλία µε την άµεση επαφή µε τα υλικά τεκµήρια των πολιτισµών που µελετώνται.

Το πρόγραµµα ξεκίνησε από την Αθήνα µε επισκέψεις στην Ακρόπολη και στο Μουσείο Ακρόπολης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την Αρχαία Αγορά. Ακολουθούν δράσεις στην Κρήτη, µε ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους.

Στο ίδιο πλαίσιο εξωστρέφειας και καλλιέργειας της συνοµιλίας της ελληνικής µε την κινεζική αρχαιότητα εντάσσεται και ο σχεδιασµός του Σεµιναρίου Αρχαίας Φιλοσοφίας, που φέτος περιλαµβάνει δύο διαλέξεις αφιερωµένες στην κινεζική παράδοση. Η πρώτη από αυτές τις διαλέξεις, που πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά, αφορούσε τη σύγκριση της έννοιας της ανθρωπινότητας (ren) µε την αριστοτελική επιείκεια (µε εισηγήτρια την Άννα Μπάκα)· η δεύτερη, που αφορά το ευρύτερο κοινό, έχει προγραµµατιστεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στο Φοιτητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Ξενία (Ψαρρού 46, Ρέθυµνο), µε εισηγήτρια τη ∆ήµητρα Αµαραντίδου (καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο της Σαντόνγκ) και τίτλο: “Τάο: στον δρόµο της κινεζικής σκέψης”.