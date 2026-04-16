Κίνδυνος καθυστερήσεων για το κολυμβητήριο της Νέας Χώρας

■ Ζήτηµα στατικότητας επιµηκύνει το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου και αυξάνει τον λογαριασµό

Ανησυχία για καθυστέρηση του χρόνου ολοκλήρωσης αλλά και για αύξηση του κόστους της ανακατασκευής του ανοικτού κολυµβητηρίου της Νέας Χώρας προκαλεί το ζήτηµα της στατικότητας που προέκυψε για τα αποδυτήρια της εγκατάστασης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από τον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης (που έχει την ευθύνη για την επίβλεψη του έργου) για το ζήτηµα που προέκυψε έχει ενηµερωθεί το υφυπουργείο Αθλητισµού, το τεχνικό συµβούλιο του οποίου πρόκειται να το εξετάσει το επόµενο διάστηµα και να αποφασίσει πως θα το αντιµετωπίσει.

Αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση κάποιων επιπλέον µελετών που προτείνουν λύσεις για την αντιµετώπιση των στατικών προβληµάτων. Το τεχνικό συµβούλιο του Υπουργείου θα αποφασίσει αν οι λύσεις αυτές προβλέπουν την κατεδάφιση του και ανέγερση νέου – κάτι που για την ώρα θεωρείται και το πιο πιθανό – ή την πραγµατοποίηση εργασιών για την ενίσχυση της στατικότητας του κτηρίου.

Την ίδια στιγµή πάντως οι εργασίες που ξεκίνησαν τον Σεπτέµβριο του 2025 και µε βάση το χρονοδιάγραµµα πρέπει να ολοκληρωθούν σε 15 µήνες δηλαδή τέλη του 2026 συνεχίζονται στα υπόλοιπα τµήµατα. Πιο συγκεκριµένα, στο νότιο χώρο κάτω από την µεγάλη εξέδρα, πάνω στην εξέδρα και στην 50αρα πισίνα, στο δυτικό τµήµα όπου γίνεται νέα κατασκευή, στα υπόγεια όπου θα φιλοξενηθεί ο νέος- σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός.

Ωστόσο, τα στατικά προβλήµατα στον χώρο των αποδυτηρίων, είναι πιθανόν να προκαλέσουν µια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών και µια αύξηση τους κόστους τους, κάτι που θα γίνει µε αναθεώρηση του προϋπολογισµού.

Σηµειώνεται πως µε βάση τη σύµβαση το έργο καταχωρήθηκε στην τιµή των 6.373.000 ευρώ µε ΦΠΑ και χρηµατοδοτείται από το “Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων” του Υπουργείου Πολιτισµού (υφυπουργείο Αθλητισµού).

Το έργο προβλέπονταν να ολοκληρωθεί σε δύο στάδια µε την κατασκευή αρχικά του συγκροτήµατος των κλειστών πισινών των 25 και των 12,5 µέτρων και της ανατολικής πλευράς των αποδυτηρίων και στη συνέχεια του υπόλοιπου τµήµατος του κολυµβητηρίου.

Στα πλαίσια αυτά περιλαµβάνεται η ολική αναµόρφωση της εγκατάστασης και του περιβάλλοντος χώρου, η εξασφάλιση προσβασιµότητας για τα Άτοµα µε αναπηρίες, η τοποθέτηση στεγάστρων και κλειστών δηµοσιογραφικών θεωρίων, η κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων και χώρων για τους συνοδούς των αθλούµενων, η ανακαίνιση υπαρχόντων κτηριακών υποδοµών για τις ανάγκες των αθλητών, η αντικατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού µε νέο και σύγχρονο κα.