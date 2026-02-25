menu
Κίνδυνος για ιδιοκτήτες γης στα Χανιά (video)

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
» Προχωρά µε… ηµιτελείς δασικούς χάρτες

Κτηµατογράφηση για τον Νοµό Χανίων µε… ηµιτελείς δασικούς χάρτες, καθώς ακόµα δεν έχει γίνει η ενηµέρωση τους για τις ενστάσεις που έχουν εξεταστεί και έχουν γίνει δεκτές ή έχουν απορριφθεί, φοβάται το Τεχνικό Επιµελητήριο ∆υτικής Κρήτης.

Και ενώ η όλη διαδικασία που πέρασε από… σαράντα κύµατα πλησιάζει προς το τέλος της  αφού έχει δηλωθεί το  70% των εκτάσεων στο Νοµό Χανίων και εκτιµάται ότι η ανάρτηση θα γίνει στις αρχές Απριλίου, έχει προκύψει ζήτηµα. Και αυτό γιατί τα  αποτελέσµατα των πέντε Επιτροπών που εξετάζουν τις αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες δεν έχουν ακόµα ενσωµατωθεί σε αυτούς και κατ’ επέκταση ούτε στην αναµενόµενη κτηµατογράφηση.

 

@haniotikanea #κτηματογράφηση #ακίνητα #Χανιά #regionalpress #fy ♬ News, news, seriousness, tension(1077866) – Lyrebirds music

 

Μάλιστα τις επόµενες ηµέρες το ΤΕΕ θα στείλει σχετικό έγγραφο προς κάθε αρµόδιο προκειµένου να του επιστήσει την προσοχή για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί.

ο πρόεδρος του ΤΕΕ τµ. ∆υτικής Κρήτης κ. Βασίλης Κοντεζάκης

Όπως επεσήµανε µιλώντας στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του ΤΕΕ τµ. ∆υτικής Κρήτης κ. Βασίλης Κοντεζάκης,  η κτηµατογράφηση έχει πλέον κλείσει και  παραµένει ανοικτή µόνο «  για αυτούς που έχουν  τίτλους ιδιοκτησίας µετά το 2021 που ξεκίνησε η ιστορία µε το κτηµατολόγιο. ∆ηλαδή όποιοι έχουν τίτλο µετά το 2021 µπορούν να καταχωρούν  ακόµα, δεν θα εµφανιστούν  φυσικά στην ανάρτηση που αναµένουµε µετά τις 31 Μαρτίου,  αλλά  θα εµφανιστούν στην επόµενη ανάρτηση».

Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως όσοι  θέλουν να κατοχυρώσουν την περιουσία τους θα πρέπει πλέον να κινηθούν δικαστικά ή να εµφανίσουν άµεσα τίτλο ιδιοκτησίας καθώς σε διαφορετική περίπτωση στην ανάρτηση η έκταση που θεωρούν δική τους θα εµφανιστεί ως δηµόσια περιουσία.

∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

«Έχει προκύψει ένα ζήτηµα που το είδαµε  κατά την ανάρτηση της κτηµατογράφησης στο Νοµό Λασιθίου όπου ένα µεγάλο µέρος των εκτάσεων εµφανίστηκαν ως δασικά αφού δεν είχαν ενσωµατωθεί τα αποτελέσµατα των ενστάσεων στους δασικούς χάρτες!  Έκλεισε η διαδικασία  και εµφανίστηκε ξαφνικά το δηµόσιο να  διεκδικεί άπαντα τα  ∆.Α. (∆ασικής έκτασης και άλλα) και τα ∆.∆.  (∆ασικές εκτάσεις και ∆άση). Εµφανίζεται το  ελληνικό δηµόσιο ως ιδιοκτήτης και πετάει έξω τους ιδιώτες χωρίς να έχουν ενσωµατωθεί ,επαναλαµβάνω, τα αποτελέσµατα των αντιρρήσεων των πολιτών τα περισσότερα από τα οποία έγιναν δεκτά από τις    Επιτροπές Εξέτασης ∆ασικού Χάρτη » τονίζει ο κ. Κοντεζάκης.

ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Σύµφωνα µε τον ίδιο η Κρήτη βρίσκεται υπό το ειδικό καθεστώς όπου είναι υποχρεωµένο το ελληνικό δηµόσιο  να αποδεικνύει  την κυριότητα του δηµοσίου και όχι ο ιδιώτης να αποδεικνύει τη δικιά του ιδιοκτησία.  «Ενώ το ειδικό καθεστώς είναι  ξεκαθαρισµένο ,  ξαφνικά είδαµε   οι εταιρείες που εργάζονται για τη κτηµατογράφηση και µαζεύουν τις δηλώσεις ,να έχουν καταχωρήσει ως περιουσία του ελληνικού δηµοσίου όλα τα “πράσινα”, είτε είναι δασωµένοι αγροί  είτε είναι δασικά  κάτι που δεν είναι σωστό! Ήδη το  ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης έχει βγάλει ανακοίνωση για το Λασίθι γιατί εκεί η διαδικασία της κτηµατογράφησης έχει προχωρήσει. Εµείς θα ενηµερώσουµε εγγράφως τους αρµόδιους την ερχόµενη εβδοµάδα και θα   ζητάµε την προσοχή των εταιρειών που έχουν αναλάβει τη διαδικασία. Θέλει πολλή προσοχή για το που θα δείξουν καταχωρηµένα τα δασικά γιατί η  νοµοθεσία είναι συγκεκριµένη και  δεν θέλουµε να έρθουν  οι πολίτες προ εκπλήξεως . Ξεκάθαρα πράγµατα! Θα επιστήσουµε την προσοχή  τους πριν προκληθεί πρόβληµα» λέει ο πρόεδρος του ΤΕΕ τµ. ∆υτικής Κρήτης.

Παρότι από το καλοκαίρι οι Επιτροπές Εξέτασης  ∆ασικού Χάρτη Νοµού Χανίων έγιναν πέντε από τρεις που λειτουργούσαν µέχρι τότε, δεν έχουν λυθεί πολλά προβλήµατα καθώς η έλλειψη δασικών υπαλλήλων έχει ως αποτέλεσµα να µην προετοιµάζονται πολλές υποθέσεις και η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων να µην προχωράει γρήγορα. Όµως και αυτές που έχουν εξεταστεί και οι Επιτροπές έχουν αποφανθεί, έχοντας αναρτήσει και στο “∆ιαύγεια” τις αποφάσεις τους, δεν έχουν περάσει στους δασικούς χάρτες.

«∆εν έχει  ενηµερωθεί ο δασικός χάρτης   ακόµα και από αυτές τις αντιρρήσεις που έχουν εκδικαστεί.  Ο δασικός χάρτης θέλει   ενηµέρωση, παραµένει “πράσινος” σε πολλά σηµεία για τα οποία οι Επιτροπές έχουν αποφασίσει ότι δεν είναι δάσος. Πρέπει λοιπόν να επικαιροποιηθεί ο δασικός χάρτης  γιατί διαφορετικά πολλές εκτάσεις θα βρεθούν δεσµευµένες ενώ έχουν “καθαρίσει” από τις  Επιτροπές!   Θα βρεθούν  χιλιάδες  αγροτεµάχια δεσµευµένα και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα για το οποίο θα  ζητάµε την προσοχή όλων  και της ∆ιεύθυνσης ∆ασών και του Υπουργείου. Πρέπει άµεσα οι αποφάσεις των Επιτροπών να περάσουν στο ∆ασικό Χάρτη ώστε να µην έχουµε περαιτέρω πρόβληµα µε το ιδιοκτησιακό και τη κτηµατογράφηση» καταλήγει ο κ. Κοντεζάκης.

