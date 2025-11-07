Κίνδυνος από κλαδιά

Την ανησυχία της για την κατάσταση δέντρων στον Σταυρό Ακρωτηρίου, στον κεντρικό δρόµο προς την παραλία, εκφράζει αναγνώστριά µας.
Όπως αναφέρει, παρά το ότι έχει υποβάλει αίτηση στον ∆ήµο για κλάδεµα, «κανείς δεν έχει έρθει µέχρι σήµερα».
«Τα κλαδιά έχουν γείρει προς τον δρόµο και είναι επικίνδυνα για τα διερχόµενα οχήµατα», σηµειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η ∆ΕΗ κατά διαστήµατα κόβει µόνο όσα κλαδιά ενοχλούν τα καλώδια, µε αποτέλεσµα να µετατοπίζεται το κέντρο βάρους των δέντρων προς τον δρόµο».
