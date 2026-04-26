Κινδύνεψαν ζωές από πυρκαγιά στις φυλακές Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σοβαρό περιστατικό με φωτιά που έβαλαν τέσσερις κρατούμενοι στο κελί που διαμένουν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγυιά Χανίων, διαχειρίστηκαν επιτυχώς σωφρονιστικοί υπάλληλοι και η διοίκηση του Καταστήματος.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις Έλληνες κρατούμενους, οι οποίοι σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠε στην ιστοσελίδα του,   στις 9.00 το βράδυ της Παρασκευής αιτήθηκαν να μεταφερθούν σε άλλη πτέρυγα, λόγω προβλημάτων και προστριβών που είχαν με συγκρατούμενους στην ίδια ακτίνα κελιών.

Επειδή ήταν η ώρα της καταμέτρησης κρατουμένων, οι υπεύθυνοι σωφρονιστικοί τους είπαν πως θα εξετάσουν το αίτημα μετά την καταμέτρηση.

Οι τέσσερις κρατούμενοι ως αντίδραση και ενώ βρισκόταν εντός του κελιού, έβαλαν φωτιά σε ένα από τα στρώματα. Οι καπνοί δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν σοβαρό με τους καπνούς πρόβλημα.

Τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι με κίνδυνο της ζωής τους άνοιξαν το κελί, έβγαλαν εκτός τους κρατουμένους και με πυροσβεστήρες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία είχε ήδη εξαπλωθεί.

Οι τέσσερις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στις 11.30 το βράδυ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων όπου δέχτηκαν τις ιατρικές υπηρεσίες και χθες επέστρεψαν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης.

Τρεις σωφρονιστικοι που έσβησαν τη φωτιά επεμβαίνοντας, αν και είχε λήξει η βάρδια τους, μεταφέρθηκαν, επίσης, στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού, από όπου μετά από λίγες ώρες πήραν εξιτήριο. Στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης έφτασε και δύναμη της Πυροσβεστικής όμως δεν χρειάστηκε να επέμβει. Ανακριτικοί υπάλληλοι της Π.Υ. έλαβαν καταθέσεις για την φωτιά που εκδηλώθηκε.

Όπως επισήμανε ο διευθυντής των φυλακών Χαράλαμπος Κιομουρτζής στον ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μιχάλη Λαμπαθάκη, «πέραν της ποινικής θα ακολουθήσει και πειθαρχική διαδικασία για τους εμπρηστές κρατουμένους». Ανέφερε,  ότι «αξίζουν έπαινο οι συγκεκριμένοι σωφρονιστικοί διότι υπερέβησαν εαυτό προκειμένου να σώσουν τους συνανθρώπους τους, αν και κρατούμενοι και υπαίτιοι της φωτιάς. Η άμεση κινητοποίηση τους δεν επέτρεψε να χαθούν ζωές, καθώς επίσης να επεκταθεί η φωτιά σε άλλα κελιά, όπου επίσης υπήρχαν κρατούμενοι».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

