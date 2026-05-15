«Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» – Εγκαινιάζεται το Σάββατο η έκθεση Ψυχούλη στη Δημοτική Πινακοθήκη

Εγκαινιάζεται το Σάββατο 16 Μαίου στις 7.30 το απόγευμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη: «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις».

Η έκθεση αποτελεί μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική πραγματικότητα, θα διαρκέσει έως 4 Οκτωβρίου 2026 και την επιμελείται ο ιστορικός τέχνης Χριστόφορος Μαρίνος.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χανίων, Γιάννης Γιαννακάκης, τόνισε ότι μέσα από αυτή την έκθεση, στόχος είναι να συνδεθούν Χανιώτες και επισκέπτες με τη σύγχρονη δημιουργική πραγματικότητα.

Ο επιμελητής της έκθεσης, Χριστόφορος Μαρίνος, αναφέρθηκε σε θέματα της επικαιρότητας, με αλληγορικό τρόπο σχολίασε γεγονότα ενώ, σχετικά με την έκθεση και τον καλλιτέχνη, τόνισε ότι είναι σημαντικός γιατί κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος.

Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, τόνισε ότι «όταν κάνεις αυτό που θέλεις πολλές φορές νιώθεις να σε ξεπερνούν καταστάσεις».

Η Αννα Νεμπαυλάκη, σημείωσε ότι η Δημοτική Πινακοθήκη παρουσιάζει με αφορμή την έκθεση, ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους.

Σχετικά με την έκθεση, όπως ανακοινώθηκε και από τη Δημοτική Πινακοθήκη, περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, comics, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια «καταλαμβάνουν» τα τρία εκθεσιακά επίπεδα της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων, χωρίς να ακολουθούν τη γραμμική αφήγηση μιας κλασικής αναδρομικής έκθεσης.

Φωτίζουν την ανανεωτική ματιά που εισήγαγε ο εικαστικός στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, επηρεασμένη από τα μίντια, την ιδιωτική τηλεόραση, τις νέες τεχνολογίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την ποπ κουλτούρα, τη μουσική, τα κόμικς, τη γραφιστική, τη μόδα, το ντιζάιν και την αρχιτεκτονική.

Αναμειγνύονται, συνδιαλέγονται, αναμετρώνται, αναδεικνύοντας τα «κλειδιά» της δουλειάς του Αλέξανδρου Ψυχούλη: τη γλώσσα που διατρέχει και καθορίζει το σύνολο του έργου του, το χειροποίητο που συνυπάρχει με την τεχνολογική διαμεσολάβηση και τη συμπλοκή του αστικού με το ψηφιακό τοπίο μέσα σε μια διαρκή συνθήκη μεταμόρφωσης.

«Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» είναι η διαπίστωση που κάνει ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, καθώς διηγείται με ειλικρίνεια, χιούμορ και με διάθεση αναστοχασμού την προσωπική του διαδρομή και τους πολλούς πειραματισμούς του στον χώρο των εικαστικών, της μουσικής και του θεάτρου στο εκτενές –αντί βιογραφικού– κείμενό του, το οποίο περιλαμβάνεται στον πλήρως εικονογραφημένο δίγλωσσο (ελληνικά–αγγλικά) κατάλογο της έκθεσης.

«Η αναδρομική έκθεση ενός καλλιτεχνικού έργου εκλαμβάνεται συνήθως ως μορφή σύνοψης, ως διαδικασία που οδηγεί στην αρχειοθέτηση και στην ιστορική αποτίμηση. Η αναδρομική του Αλέξανδρου Ψυχούλη μπορεί να ιδωθεί και διαφορετικά: ως ο ώριμος καρπός μιας χειρονομίας φυτέματος. Είναι η στιγμή της συγκομιδής –η συγκέντρωση των καρπών μιας μακράς καλλιτεχνικής διαδρομής– και ταυτόχρονα η υπόσχεση νέων σπόρων», επισημαίνει ο Χριστόφορος Μαρίνος στην πρωτότυπη κριτική ανάλυση του έργου του εικαστικού, η οποία ακολουθεί τη ροή της αλφαβήτου.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου με ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα 10.00-14.00,

Τρίτη έως Σάββατο 10.00-14.00 & 18.00-21.00, Κυριακή 10.00-14.00.