Κίνα: «Υπάρχει και το Στενό της Ταϊβαν» – Προειδοποίηση Σι σε Τραμπ για ενδεχόμενη σύγκρουση για την Ταϊπέι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών στη συνάντησή τους στο Παλάτι του Λαού που ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν το ζήτημα της Ταϊβάν «δεν αντιμετωπιστεί σωστά,» οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, ωθώντας τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ σε «πολύ επικίνδυνο σημείο», ανέφερε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ενημέρωσης Xinhua.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο Σι χαρακτήρισε την Ταϊβάν «το πιο σημαντικό ζήτημα» στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Πεκίνο για τη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, σύμφωνα με το Xinhua.

Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στο Στενό της Ταϊβάν είναι «ασύμβατες» διεμήνυσε δε. «Η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος κοινός παρονομαστής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως έδαφός της – έναν ισχυρισμό που η Ταϊπέι απορρίπτει – και αντιτίθεται στις πωλήσεις όπλων στο νησί που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, οι δύο ηγέτες κατευθύνθηκαν προς τo Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο, προκειμένου να ξεκινήσουν συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Σι καλωσόρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Είναι χαρά μου που σας βλέπω στο Πεκίνο» και συνέχισε λέγοντας ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει «να αλληλοβοηθηθούν για να πετύχουν και να ευημερήσουν μαζί», προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι το 2026 θα είναι μια «ιστορική, χρονιά ορόσημο» για τις δύο χώρες.

Είπε: «Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να κερδίσουν από τη συνεργασία και να χάσουν από την αντιπαράθεση. Θα πρέπει να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να βρούμε τον σωστό τρόπο ώστε οι μεγάλες χώρες να τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους στη νέα εποχή».

«Κύριε πρόεδρε, ανυπομονώ για τις συζητήσεις μας σε σημαντικά ζητήματα που είναι σημαντικά για τις δύο χώρες μας και τον κόσμο, και για τη συνεργασία μαζί σας για να χαράξουμε την πορεία και να κατευθύνουμε το γιγάντιο πλοίο των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ, ώστε το 2026 να αποτελέσει μια ιστορική, χρονιά ορόσημο που θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».

«Φανταστική σχέση»
Στις αρχικές του δηλώσεις ο Τραμπ, ευχαρίστησε για την «τιμή που λίγοι έχουν ξαναδεί», αναφερόμενος στην τελετή υποδοχής, είπε ότι εντυπωσιάστηκε «ιδιαίτερα» από τα πλήθη των παιδιών που τον υποδέχτηκαν και αναφέρθηκε με θετικά σχόλια στις σχέσεις του με τον Κινέζο πρόεδρο και με την Κίνα.

«Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η μακροβιότερη σχέση των δύο χωρών (μας) που είχε ποτέ οποιοσδήποτε πρόεδρος, και αυτό είναι τιμή για μένα. Είχαμε μια φανταστική σχέση. Τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

