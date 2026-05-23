menu
22.4 C
Chania
Σάββατο, 23 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Κίνα: Στους 90 οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό εννέα ακόμη αγνοουμένων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα, σε ανθρακωρυχείο στη Λιουσενγιού, στην επαρχία Σανσί, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν στο ορυχείο συνολικά 247 εργαζόμενοι.

Οπως μετέδωσε το ertnews, ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και τη συνέχιση των επιχειρήσεων διάσωσης, ζητώντας παράλληλα να διεξαχθεί εις βάθος έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Η επαρχία Shanxi αποτελεί το βασικό κέντρο εξόρυξης άνθρακα της χώρας και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ανθρακωρυχείων.

Παρά τη βελτίωση που, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στα μέτρα ασφαλείας, τα δυστυχήματα στον κλάδο εξακολουθούν να είναι συχνά. Αναλυτές και οργανώσεις επισημαίνουν ότι η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας σε αρκετές περιπτώσεις παραμένει ελλιπής ή χαλαρή.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum