Κίνα-Κιργιστάν-Ουζμπεκιστάν: Τέθηκε σε λειτουργία η γραμμή οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών

Η επαρχία Σανσί που βρίσκεται στα βόρεια της Κίνας ενεργοποίησε στις 29 Σεπτεμβρίου την πρώτη γραμμή συνδυασμένων οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω του συνδυαστικού μεταφορικού διαδρόμου Κίνας-Κιργιστάν-Ουζμπεκιστάν.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας ενός νέου διεθνούς διαδρόμου μεταφορών που συνδέει την αναφερόμενη κινεζική επαρχία με την Κεντρική Ασία, σύμφωνα με τον διαχειριστή του σιδηροδρομικού δικτύου, China Railway Taiyuan Group Co., Ltd.

Παράλληλα, ο νέος μεταφορικός διάδρομος δίνει έμφαση στην οικονομική εξέλιξη της Σανσί από μία κινεζική επαρχία που αποτελεί παραδοσιακή βάση του άνθρακα, σε μία επαρχία ανάπτυξης σύγχρονων τομέων βιομηχανικής παραγωγής, όπως, η παραγωγή ηλιακών πάνελ.

Η πρώτη εμπορική αμαξοστοιχία αναχώρησε από το πάρκο διαχείρισης εμπορευμάτων Ζονγκντίνγκ στην κεντρική Σανσί και ταξιδεύει προς τον σταθμό του Βορείου Κασγκάρ στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ, μεταφέροντας ηλιακά πάνελ.

Αμέσως μετά, τα εμπορευματοκιβώτια θα μεταφερθούν οδικά εκτός της Κίνας μέσα του συνοριακού σταθμού Ερκετσάμ στο δυτικότερο άκρο της χώρας, με έξοδο μέσω του Κιργιστάν, φτάνοντας στον τελικό προορισμό του, το Αντιτζάν του Ουζμπεκιστάν.