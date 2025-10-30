menu
Chania
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Κικίλιας: Νόμιμη διαδικασία η ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Για νόμιμη διαδικασία που είθισται να ακολουθείται σε ΕΔΕ σχετικά με το “ξήλωμα” του λιμενάρχη Χανίων μετά το επεισόδιο μεταξύ πολιτών στο πλοίο της γραμμής στη Σούδα έκανε λόγο ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Β. Κικίλιας σε παρέμβασή του στον ReaL FM και στους δημοσιογράφους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας, επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους. Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Ειδικά για τον Λιμενάρχη Χανίων, είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ, να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα».

