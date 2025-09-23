menu
24.9 C
Chania
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Κικίλιας: Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε θεματική συζήτηση για το μεταναστευτικό, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Concordia Summit» στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη διάκριση ανάμεσα στους πρόσφυγες, οι οποίοι ζητούν προστασία (γυναίκες, ασυνόδευτα παιδιά, κ.ά.) φιλοξενούνται και περιθάλπονται σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, και στους μετανάστες. Υπενθύμισε ότι το 2015, μέσω της Τουρκίας, πέρασαν στα ελληνικά νησιά και στην ενδοχώρα σχεδόν ένα εκατομμύριο μετανάστες, «ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο του πληθυσμού μας», κάτι που ήταν σχεδόν αδύνατο να διαχειριστεί η χώρα εν μέσω λιτότητας.

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, νόμιμη μετανάστευση. «Το ίδιο θέλουμε και στην Ελλάδα: Αναζήτηση ευκαιριών εργασίας και προκοπή, με τον νόμιμο τρόπο», είπε αναφερόμενος στο παράδειγμα των Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ, οι οποίοι ταξίδευαν για εβδομάδες ολόκληρες με καράβι και όταν έφτασαν στον προορισμό τους δούλεψαν, προόδευσαν και έγιναν σεβαστοί.

Επεσήμανε, ακόμη, την ανάγκη για ασφάλεια, «ώστε οι γυναίκες και τα παιδιά να μπορούν να περπατούν το βράδυ χωρίς πρόβλημα», καθώς και για τη δυνατότητα κάθε γενιάς να ζει καλύτερα από την προηγούμενη.

Για την παράνομη μετανάστευση τόνισε ότι «κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια». Όπως σημείωσε, η χώρα χρειάζεται εργατικά χέρια στον τουρισμό, στις κατασκευές και στη γεωργία, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με ισορροπία.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «οι πόλεμοι δεν πρόκειται να σταματήσουν, ούτε και η κλιματική κρίση» και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα αναζητούν τροφή, στέγη και νερό, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη για τις κοινωνίες. Όπως υποστήριξε, αυτό καθιστά αναγκαίο «να ξανασκεφτούμε το πλαίσιο μέτρων και τις αποφάσεις, ώστε να διατηρείται η ισορροπία στις κοινωνίες». Προειδοποίησε, δε, ότι όταν η ένταξη δεν γίνεται σωστά, «μετά από μία ή δύο γενιές τα προβλήματα εμφανίζονται με τον χειρότερο τρόπο», τονίζοντας την ανάγκη για πολιτικές συμβατές με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum