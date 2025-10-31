Κι άλλο… αξιοθέατο

Το χθεσινό µας σχόλιο για το “αξιοθέατο” µε την κατεστραµµένη πινακίδα στο Κουµ παπί, κινητοποίησε τον αναγνώστη µας Νικόλαο Μουδάκη να µας κοινοποιήσει άλλο ένα αντίστοιχης… οµορφιάς.

Όπως γράφει, «στη φωτογραφία που στέλνω θα δείτε άλλο ένα τουριστικό αξιοθέατο στο πάρκο του Κουµπέ. Έχω ενηµερώσει να τοποθετήσουν τµηµατικά σε όλο το πάρκο νέες καλαίσθητες πινακίδες µε έγγραφο µου στις 8.8.25 όπου µέχρι πριν µια βδοµάδα που πέρασα, δεν έχουν αντικαταστήσει…».

Μικρές, ανέξοδες παρεµβάσεις που θα έκαναν την πόλη µας πολύ πιο όµορφη. Αλλά ποιος νοιάζεται;