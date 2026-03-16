Κέρκυρα: Στη ΜΕΘ 14χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 14χρονος μετά από πτώση με πατίνι.

Όπως μεταδίδει η «Καθημερινή», το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή στην Κέρκυρα, χωρίς να είναι σαφή ακόμη τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, με επισκληρίδιο αιμάτωμα.

Συμφωνα με πληροφορίες της «Κ» μετά τη πτώση του αγοριού, οι γονείς του το έφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας για εξετάσεις.

Εκεί, διαπιστώθηκε εγκεφαλική αιμορραγία με αποτέλεσμα να χειρουργηθεί εσπευσμενα.

Στη συνέχεια διεκομίσθη με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.